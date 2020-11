Microtenistas ecuatorianos de exportación

En tenis de mesa hablar de Europa y Asia son palabras mayores. Las ligas de esos países disputan el deporte al más alto nivel, no en vano su actividad es considerada la segunda más importante después del fútbol. Es ahí donde Ecuador se abre actualmente espacio de la mano de Alberto Miño, Nathaly Paredes y Emiliano Riofrío.

Sin planificarlo, coincidentemente en Alemania y en periplos diferentes, esto tres tricolores están abriendo una brecha importante, ya que si bien no son los primeros en la Bundesliga, están teniendo una participación regular y sostenida de la que están seguro les seguirán más nacionales.

Sus historias están llenas de superación, miedos, alegrías y hasta de un tema que ya no es ajeno para nadie, la pandemia del coronavirus, debido a que uno de ellos fue llamado en media emergencia.

Miño, la punta de la lanza

Alberto (segundo desde la derecha) junto al equipo Schwalbe Bergneustadt que disputa la primera categoría de la Bundesliga. Cortesía

Es el precursor de esta generación de microtenistas ecuatorianos en el exterior. El guayaquileño, actualmente de 30 años de edad, tiene ya once temporadas jugando en ligas europeas. Comenzó en el 2009 cuando dio el salto al club Bayard Argentan, en Francia, siendo apenas un joven de 19. “Tenía varios años buscando jugar fuera... Había terminado el colegio y sabía que el nivel en Latinoamérica no es muy alto si quieres seguir creciendo”, resume el tricolor.

Campeón latinoamericano, panamericano, de Juegos Bolivarianos y Sudamericanos, Tito, como lo conocen sus amigos, dio un segundo y definitivo paso en el 2012 cuando se radicó en Alemania, país donde el tenis de mesa es considerado el segundo deporte más importante después del fútbol. Y no se equivocó. TTC Zugbrücke Grenzau entre 2013 y 2016, FC Köln (2016-2017), Borussia Dortmund (2017-2018) y el Schwalbe Bergneustadt, desde 2018 hasta actualidad, fueron los equipos en los que llevó la bandera tricolor y donde Miño desarrolló un juego que lo han hecho evolucionar desde el puesto 500 del ranking mundial en el que se encontraba cuando estaba en Ecuador, hasta el 76 donde está hoy en día. Pero no todo fue “color de rosas”.

El idioma, la cultura, el clima y el método de entrenamiento, fueron -en su momento- algunos de los obstáculos que tuvo que superar. En Francia se llegó a acostumbrar tanto que dudó en dar el paso a Alemania, pero lo hizo. Ya en ese país descubrió que la exigencia técnica era superior, ya que en la Bundesliga se juegan partidos cada fin de semana, tanto de local como de visitantes, igual o más periodicidad que el fútbol.

“Gracias a Dios los pasos que he dado han sido acertados. Salir al exterior fue netamente gestión mía y lo mejor que pude hacer. En ese entonces no existía como ahora ayudas de organismos deportivos locales”, recalca Miño, quien calcula que una temporada de juego en ese continente no deja de costar entre 35.000 y 50.000 dólares, dinero que los dos o tres primeros años salió del bolsillo de su familia.

"Estoy seguro que estamos abriendo camino para los chicos que vienen detrás. Ya existe un precedente con nosotros; lo estamos demostrando".

Alberto Miño, microtenista tricolor en Alemania

Hoy ya tiene la ayuda de algunas instituciones y marcas, aún así debe ingeniárselas para economizar. No ir a hoteles oficiales de torneos, o alquilar algo en conjunto con sus compañeros, así como movilizarse. Pero no cambiaría nada, admite.

Tito actualmente es el primer y único ecuatoriano en jugar en la primera división de un club en Alemania. Así como ha sido pionero en algunas cosas quiere ser el primer tricolor en clasificarse en este deporte a unos Juegos Olímpicos, los de Tokio el año entrante, si la pandemia lo permite. Además aspira a estar entre los 50 o 60 mejores del mundo. No le falta mucho. Por lo pronto está seguro que así como el, los tricolores que compiten al más alto nivel en ese país están abriendo camino. “Nos ven (a los ecuatorianos) como buenos jugadores, responsables. Definitivamente hay futuro acá. Solo es cuestión de decidirse”, remata y aclara que de momento no piensa en volver.

Paredes, visión y decisión

Nathaly juega desde el 2018 en Europa. Empezó en Austria y siguió el año pasado en Alemania donde se mantiene en el club TTC Langweid Cortesía

Nathaly Paredes fue por primera vez a Alemania en el 2018 cuando tenía apenas 17 años. Recuerda que llegó coincidentemente con Emiliano Riofrío -otro de los protagonistas de este reportaje- para hacer un campamento de entrenamiento como parte de su preparación para el Panamericano de Chile con miras a la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019, y quedó fascinada.

Mes y medio le bastó a la microtenista de Santo Domingo de los Tsáchilas para establecer contactos, hablar con entrenadores y hacerles saber su deseo de quedarse, sin imaginar que sus aspiraciones iban a tener eco meses más tarde en Austria, país que la acogió de entrada y que la puso a jugar en la primera división con el club SU Kufstein, por media temporada. Así empezó todo.

Tal fue su desempeño que el equipo de segunda categoría de Alemania TTC Langweid la reclutó casi de inmediato y es donde desde septiembre del año pasado forma parte del equipo femenino junto a una lituana, una inglesa y una italiana.

“Si bien en Austria jugaba en primera categoría, me decidí por Alemania por la regularidad que existe en la Bundesliga”, dice satisfecha la tricolor quien extraña a familia, el ceviche, el encebollado y todos los platos con mariscos del país.

Con 19 años, Nathaly ya hecha raíces en Alemania. Aparte de entrenar, estudia alemán avanzado, matemáticas, economía e inglés. Hasta mayo de 2021 tiene contrato con TTC Langweid, pero ya busca la forma de renovar u otro equipo. La pandemia ha frenado todo, sin embargo solo con lo logrado hasta el año pasado (participación en el Mundial, título sudamericano, panamericano y disputa en Juegos Panamericanos) ya pasó del 700 en el ranking al casi 300.

"En Ecuador jugaba 3 torneos al año y ya era # 1, así que no había más para seguir creciendo. Acá juego torneos grandes con Top mundiales".

Nathaly Paredes, mesotenista tricolor en Alemania

Riofrío, una grata sorpresa en la pandemia

Emiliano juega el club alemán TTC Bietigheim-Bissingen eV que compite en la Primera Regional, que en ese país vendría a ser como la cuarta Bundesliga Cortesía

Es la vinculación más reciente del tridente ecuatoriano en Alemania. Y, a diferencia de los otros casos, “surgió de la nada”. No porque Emiliano Riofrío no tenga el nivel (es múltiple campeón nacional, latinoamericano y de torneos sudamericanos), sino porque todo se dio por sorpresa y en medio del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

Desde fines del año pasado y hasta febrero-marzo de este, el guayaquileño de 21 años logró por cuenta propia entrenar como invitado en el club Hispalis, en Sevilla, España, hasta que las fronteras se cerraron por el virus y quedó “atrapado” en ese país.

Con poco presupuesto, debido a la crisis que se vivió, el club alemán TTC Bietigheim-Bissingen eV que compite en la Primera Regional, que en ese país vendría a ser como la cuarta Bundesliga lo contactó por Instagram con una propuesta: ficharlo por la temporada 2020-2021. El equipo había visto sus videos en la red social, estudió su hoja de vida y le hizo extensiva la propuesta a la que no dudó en aceptar. Desde entonces, Emiliano es la primera raqueta del primer equipo y recibe beneficios como sueldo, departamento y seguro médico.

"Todo está en atreverse. Yo pude irme antes y no lo hice por miedo... luego me arrepentí. Hay que hacer contactos y dar el paso. Esto es otro mundo." Emiliano Riofrío,

Su contrato empezó a regir desde agosto de 2020 y terminará en abril de 2021 con opción de ampliación, dependiendo de su desempeño.

Entre sus planes tiene previsto estudiar idiomas y está mentalizado en la parte psicológica, pues asegura que su estadía en España y Alemania le hicieron madurar.

Si bien los torneos de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) están suspendidos por la pandemia, Riofrío busca meterse entre los 150 del mundo y conseguir el cupo olímpico.