Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Operativos Quito
Los operativos se desplegaron en los valles de Tumbaco y Los Chillos.Foto: cortesía / Municipio de Quito

Operativos en Tumbaco y Los Chillos dejan clausuras y decomisos de armas y droga

La Policía, Fuerzas Armadas y entidades municipales participaron en los operativos

Una nueva jornada de operativos nocturnos se desplegó en Quito la noche del 3 de octubre de 2025 en los valles de Tumbaco y Los Chillos. 

Te invitamos a leer: Detienen a dos hombres que robaban a viajeros tras salir del aeropuerto de Quito

Autoridades municipales, junto con efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, intervinieron bares, discotecas y centros de tolerancia considerados de alto riesgo. 

Jorge Yunda

Fiscalía apelará sentencia que declaró inocente a Jorge Yunda y otros 13 procesados

Leer más

Los controles dejaron ocho negocios clausurados, cuatro personas detenidas, dos armas de fuego decomisadas (una de ellas artesanal y la otra un semifusil), 125 gramos de droga, dos celulares y un vehículo retenido, según detalló la Secretaría de Seguridad. 

Armas y droga en Pifo

Uno de los puntos más confictivos fue la parroquia de Pifo, donde se concentró uno de los operativos más fuertes. En este sector se clausuraron cinco locales, varios de ellos clandestinos, y se decomisaron sustancias sujetas a fiscalización y armas de fuego. 

Entre los detenidos en esta zona se encuentra un extranjero por porte ilegal de armas y otros tres ciudadanos por diferentes delitos, incluyendo tenencia de drogas y una boleta de apremio.

En paralelo, en el valle de Los Chillos, la Intendencia y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuraron tres establecimientos con licencia LUAE de categoría tres, considerados de alto riesgo por su actividad nocturna.

RELACIONADAS

Asimismo, efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) retuvieron un vehículo y levantaron cuatro citaciones por distintas infracciones.

Paradas Ecovía

Rutas del Trole y la Ecovía se ajustan por trabajos en El Recreo

Leer más

39 locales clausurados

Los operativos este fin de semana forman parte de un plan macro que se ha venido ejecutando en varias zonas de Quito. Según datos de la Secretaría de Seguridad, en las últimas semanas se han registrado 39 clausuras en las administraciones zonales Quitumbe, Calderón, Eloy Alfaro, La Delicia y Eugenio Espejo.

Solo la última semana de septiembre, los macrooperativos dejaron 15 clausuras en locales de diversión nocturna, 46 establecimientos revisados, 12 suspensiones de actividades, 42 citaciones de tránsito, retención de nueve motocicletas, decomiso de 120 litros de licor sin registro sanitario, incautación de municiones y droga, además de 450 controles a personas y 40 registros vehiculares.

Más de 400 funcionarios participaron en estos controles, que incluyeron verificaciones de permisos, condiciones de seguridad, consumo de alcohol en espacio público y porte de armas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El vecindario de Ambato que hizo de la unión su respuesta

  2. Polvo y huecos afean calle de La Tarazana, en el sur de Ambato

  3. Operativos en Tumbaco y Los Chillos dejan clausuras y decomisos de armas y droga

  4. Corte anula estado de excepción de Daniel Noboa por protestas en 5 de 7 provincias

  5. Dónde ver y a qué hora Emelec vs Deportivo Cuenca: detalles del juego | LigaPro 2025

LO MÁS VISTO

  1. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

  2. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  3. Devolución del IVA: la audiencia por acción de protección cambia de fecha

  4. Allanamiento a Xavier Jordán: EE.UU. rastrea sus empresas y el nexo con Norero

  5. El abogado de Jordán en Miami dice que el allanamiento tiene motivaciones políticas

Te recomendamos