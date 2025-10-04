Operativos en Tumbaco y Los Chillos dejan clausuras y decomisos de armas y droga

La Policía, Fuerzas Armadas y entidades municipales participaron en los operativos

Los operativos se desplegaron en los valles de Tumbaco y Los Chillos.

Una nueva jornada de operativos nocturnos se desplegó en Quito la noche del 3 de octubre de 2025 en los valles de Tumbaco y Los Chillos.

Te invitamos a leer: Detienen a dos hombres que robaban a viajeros tras salir del aeropuerto de Quito

Autoridades municipales, junto con efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, intervinieron bares, discotecas y centros de tolerancia considerados de alto riesgo.

Fiscalía apelará sentencia que declaró inocente a Jorge Yunda y otros 13 procesados Leer más

Los controles dejaron ocho negocios clausurados, cuatro personas detenidas, dos armas de fuego decomisadas (una de ellas artesanal y la otra un semifusil), 125 gramos de droga, dos celulares y un vehículo retenido, según detalló la Secretaría de Seguridad.

Armas y droga en Pifo

Uno de los puntos más confictivos fue la parroquia de Pifo, donde se concentró uno de los operativos más fuertes. En este sector se clausuraron cinco locales, varios de ellos clandestinos, y se decomisaron sustancias sujetas a fiscalización y armas de fuego.

Entre los detenidos en esta zona se encuentra un extranjero por porte ilegal de armas y otros tres ciudadanos por diferentes delitos, incluyendo tenencia de drogas y una boleta de apremio.

En paralelo, en el valle de Los Chillos, la Intendencia y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuraron tres establecimientos con licencia LUAE de categoría tres, considerados de alto riesgo por su actividad nocturna.

RELACIONADAS Cinco detenidos en operativo contra robo de autos en el sur de Quito

Asimismo, efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) retuvieron un vehículo y levantaron cuatro citaciones por distintas infracciones.

Rutas del Trole y la Ecovía se ajustan por trabajos en El Recreo Leer más

39 locales clausurados

Los operativos este fin de semana forman parte de un plan macro que se ha venido ejecutando en varias zonas de Quito. Según datos de la Secretaría de Seguridad, en las últimas semanas se han registrado 39 clausuras en las administraciones zonales Quitumbe, Calderón, Eloy Alfaro, La Delicia y Eugenio Espejo.

Solo la última semana de septiembre, los macrooperativos dejaron 15 clausuras en locales de diversión nocturna, 46 establecimientos revisados, 12 suspensiones de actividades, 42 citaciones de tránsito, retención de nueve motocicletas, decomiso de 120 litros de licor sin registro sanitario, incautación de municiones y droga, además de 450 controles a personas y 40 registros vehiculares.

Más de 400 funcionarios participaron en estos controles, que incluyeron verificaciones de permisos, condiciones de seguridad, consumo de alcohol en espacio público y porte de armas.

🚨 #QuitoEnControl | Los operativos continúan en la capital.



📍Este fin de semana desplegamos controles en Los Chillos y Los Valles, con énfasis en centros de tolerancia y locales nocturnos.



Las intervenciones incluyeron:



📄 Verificación de LUAE y permisos de funcionamiento.… pic.twitter.com/MRbBCc3gpF — Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos Quito (@SeguridadeQuito) October 4, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!