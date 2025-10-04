Expreso
Una de las maletas contenía más de diez pares de zapatos.Foto: cortesía / Policía

Detienen a dos hombres que robaban a viajeros tras salir del aeropuerto de Quito

Entre los indicios se encontraron prendas de vestir, calzado, equipos electrónicos y laptops

Mediante labores investigativas ejecutadas en Tababela, al oriente de Quito, se aprehendió a dos hombres presuntamente implicados en el delito de receptación, relacionados con el robo de equipajes a pasajeros que arribaban al aeropuerto Mariscal Sucre.

De acuerdo con información de la Policía, se retuvieron dos vehículos y varios indicios como prendas de vestir, calzado, equipos electrónicos, laptops, relojes y documentos. Uno de los aprehendidos registra antecedentes por delitos relacionados con armas de fuego y explosivos.

SOCAVONES EN PUEMBO Y (15261863)

Socavones en Puembo: calle los Conquistadores estará cerrada tres semanas

Según Carlos Rosero, jefe de la Policía Judicial de Quito, la banda seleccionaba a las víctimas dentro de la terminal aérea y coordinaba con cómplices en los exteriores para asaltarlas en su trayecto hacia sus domicilios.

Se presume que también contaban con informantes dentro del aeropuerto, pues conocían qué viajeros transportaban equipaje voluminoso.

Tras las denuncias, la Policía Nacional desplegó labores de inteligencia y localizó una vivienda en el sector de Pusuquí, al noroccidente de Quito, donde se almacenaban los objetos robados. 

El allanamiento se realizó la madrugada del 3 de octubre de 2025.

Detenidos en otro operativo

En el sector de Caupicho, sur de la ciudad, la Policía aprehendió a dos ciudadanos presuntamente implicados en el delito de robo y secuestro el el valle de Los Chillos.

La institución detalló que la víctima tomó una carrera en la vía E35. Inicialmente fue abordado por una ciudadana extranjera, pero minutos más tarde, varios individuos lo interceptaron y lo retuvieron contra su voluntad. Posteriormente lo llevaron hasta una zona boscosa en La Argelia, en el sur.

Allí, la víctima fue agredida físicamente, amarrado y luego abandonado. Según la Policía, el hombre logró liberarse y pidió auxilio, lo que permitió activar los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes.

Esas labores permitieron identificar en Caupicho un vehículo cuyas características coincidían con las reportadas. Durante el procedimiento, fueron aprehendidos dos ciudadanos que no pudieron justificar la tenencia legal del automotor.

