Socavones en Puembo: calle los Conquistadores estará cerrada tres semanas

La maquinaria pesada ya se instaló, y se colocó señalética para orientar a los conductores

Varios hundimientos se registraron a lo largo de la calle los Conquistadores, en Puembo.

La calle Los Conquistadores, una de las rutas que conecta esta parroquia con Tumbaco y el antiguo puente del Chiche, estará cerrada al menos tres semanas debido a los trabajos de reparación por hundimientos en el adoquinado.

Te invitamos a leer: Hundimientos ponen en riesgo calle adoquinada en Puembo tras dos meses de uso

Hace más de una semana se presentaron filtraciones en el canal de riego que está en la zona, cuyas fisuras en las paredes comprometieron la estructura de la vía.

La Tarjeta Ciudad servirá para hacer compras en locales de Quito Leer más

Según el Municipio, el canal, que es administrado por la Junta de Agua del Pisque, presentó fisuras en sus paredes que debilitaron la subbase del adoquinado, colocado como parte de la compensación por el proyecto de agua potable Paluguillo-Calderón.

Tito Ibarra, presidente de la Junta de Agua del Pisque, recordó que en 60 años que está el canal de riego en la zona, nunca hubo ningún inconveniente, sin embargo, el problema se presentó a raíz de los trabajos de adoquinado.

Para Ibarra, no hubo una adecuada coordinación con Epmaps y tampoco fueron notificados de la obra. Además, considera que la maquinaria pesada fisuró el canal de riego, no se realizó una buena compactación y no se tomaron las debidas precauciones técnicas, lo que provocó las filtraciones.

¿Qué está pasando en la zona?

Desde hace algunos días, las brigadas municipales están en la zona levantando el adoquinado dañado y reponen la capa de base con arena y material granulado. Al final, volverán a colocar los adoquines. Todo esto, con un plazo estimado de tres semanas.

RELACIONADAS Un socavón en Puembo pone en riesgo a conductores y peatones

Mientras tanto, los administradores del canal afectado ya hicieron su parte: sellaron con cemento las bases y fisuras detectadas para detener las filtraciones.

Maquinaria, desvíos y señalética

En el lugar trabajan técnicos de la Administración Zonal Tumbaco y personal de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). La maquinaria pesada ya se instaló, y se colocó señalética para orientar a los conductores que circulan entre Pifo, Tumbaco y Quito.

Por ahora, las autoridades piden precaución al transitar por la zona y recomiendan usar rutas alternas para evitar contratiempos.

👷#MantenimientoVial | Trabajamos por y para ti👷



Intervenimos en el adoquinado de diferentes puntos de la ciudad:



✅ De Los Conquistadores - Puembo

✅ La Industrial, Eucaliptos, Montalvo, Romería, San Fco de Pita - Cochapamba, entre otros.#QuitoRenace pic.twitter.com/7N79kCkZtb — Obras Quito (@ObrasQuito) October 2, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!