La Tarjeta Ciudad servirá para hacer compras en locales de Quito

Hasta hoy, ese dispositivo servía únicamente para viajar en metro. Ahora se puede recargar para usarla como tarjeta de débito

Personajes de las leyendas quiteñas participaron de la activación de este nuevo uso de la Tarjeta Ciudad, del Metro de Quito.

La Tarjeta Ciudad dejará de servir solamente para viajar en metro de Quito. Desde hoy, también permitirá hacer otro tipo de pagos, mediante recargas. Funcionará como una tarjeta de débito de Banco Pichincha, según Gandhi Trujillo, gerente de Medios Pagos de esa entidad financiera.

Te invitamos a leer: Así funcionará 'Distrito 100', el nuevo polo tecnológico de Guayaquil

La mecánica es simple: quien tenga una cuenta de Banco Pichincha y una Tarjeta Ciudad puede usar su aplicación del banco para hacer una recarga. El monto financiero máximo que se puede acumular en esa tarjeta son 500 dólares, pero según la entidad, por motivos de seguridad, solo se pueden recargar 20 dólares en cada oportunidad.

La activación de ese servicio se realizó este 2 de octubre de 2025 en una actividad en el Centro Histórico, pues la iniciativa busca reactivar los locales comerciales de ese sector de la ciudad. Sin embargo, la tarjeta no funcionará únicamente en esa zona turística.

La Tarjeta Ciudad tiene sistema contactless, por lo que se pudo adaptar fácilmente para su uso conjunto con el sistema bancario. CORTESÍA

Según Trujillo, los usuarios de esa tarjeta podrán comprar con ella en cualquier local de Quito donde haya servicio de DataFast o reciban tarjeta Visa de débito. El objetivo es que la gente pueda salir a recorrer la capital sin necesidad de llevar todas sus tarjetas o dinero en efectivo. Solo bastará tener su tarjeta precargada y así podrá moverse en metro, sin hacer colas, y hacer sus compras con la misma tarjeta.

Metro de Quito: CAF y multilaterales analizan financiamiento para la ampliación Leer más

¿Cómo acceder al servicio?

Las personas que aún no tengan su Tarjeta Ciudad la pueden comprar en las estaciones del metro y la pueden recargar a través de su Banca Móvil del Pichincha o en Mi Vecino. También pueden cargarla a través de la app del Metro o en las ventanillas de ese medio de transporte. Sin embargo, el saldo que se carga por esa vía, no se puede usar para otros pagos que no sean viajar en sus trenes.

Con el saldo de la Cuenta Ciudad, cada pasajero puede pagar su viaje y el de tres personas más, pero con el saldo financiero (el recargado a través de los servicios del Banco Pichincha), solo puede viajar una sola persona. El nuevo servicio de esta tarjeta solo está disponible para mayores de edad. Además, es de uso personal e intransferible.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ