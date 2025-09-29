Un socavón en Puembo pone en riesgo a conductores y peatones

Según Epmaps, personal operativo ya se encuentra en el sitio realizando las evaluaciones técnicas

En la calle De Los Conquistadores, que conecta a las parroquias de Puembo y Pifo, se abrió un socavón.

Un socavón de gran tamaño se abrió en la calle De los Conquistadores, en el sector de Puembo, parroquia de Tumbaco, generando preocupación entre vecinos y usuarios de esta vía alterna.

En videos difundidos por residentes, se observa el hundimiento del adoquinado y varios huecos en la calzada, producto del paso constante de vehículos pesados, incluidos buses de transporte público.

La vía, que actualmente se mantiene habilitada debido al cierre de la arteria principal de la zona, se ha convertido en un punto conflictivo para la seguridad vial.

De acuerdo con los moradores, el arreglo de la calle De los Conquistadores tomaron varios meses, pero la intervención no duró ni un mes.

¿Qué dice la Epmaps sobre la vía?

Según informó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), la obra de adoquinado de la calle De los Conquistadores fue concluida y entregada en buen estado.

Sin embargo, señalaron que la aparición del socavón y los daños posteriores se deben a filtraciones provocadas por un canal que corre paralelo a la vía.

“La afectación en la calle se origina en el incumplimiento por parte de la Junta de Agua del Pisque, quienes se comprometieron previamente a entubar el canal junto a la vía antes del adoquinado”, indicó la entidad.

Las filtraciones de dicho canal, que tiene ya varios años en operación, estarían lavando la sub base del adoquinado, debilitando la estructura de la vía y provocando hundimientos.

Epmaps aclaró que su personal operativo ya se encuentra en el sitio realizando las evaluaciones técnicas necesarias y reparando los daños visibles. No obstante, advirtió que mientras no se solucione el problema estructural del canal con filtraciones, los daños podrían continuar.

Mientras, los moradores exigen una intervención integral y urgente, no solo para reparar la calle, sino para resolver de raíz el problema con el canal que ha sido desatendido por años.

#DenunciaCiudadana

Moradores de la calle De Los Conquistadores que conecta a las parroquias de Puembo y Pifo solicitan arreglo urgente, debido a que se formó un enorme socavón por el excesivo tráfico vehicular de autos pesados. Su atención @ObrasQuito @zonaltumbaco @pabelml pic.twitter.com/eCeJODEt18 — Tumbaco Informado (@TumbacoI) September 29, 2025

