Con la ayuda de dos perros, rescatan a extraviados en el cerro Casitagua, en Quito

En el rescate participaron equipos especializados y los perros Hades y Abi

Casi tres horas de búsqueda, los bombreso rescataron a los extravidos.

La tarde del 28 de septiembre de 2025, una caminata en el cerro Casitagua, al noroccidente de Quito, casi termina en tragedia para dos personas que se desorientaron mientras recorrían la montaña.

Gracias a la alerta oportuna, el equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) logró encontrarlas sanas y salvas tras casi tres horas de búsqueda.

El aviso llegó pasadas las 15:00, activando un operativo en el que participaron rescatistas especializados y también los perros Hades y Abi, miembros del equipo de Rescate Canino del CBQ.

Ambos canes, entrenados para la localización de personas en grandes áreas, fueron claves en la operación. Una vez colocados sus arneses, que los preparan mentalmente para entrar en “modo trabajo”, se desplegó la técnica de casting, un método que permite a los perros olfatear libremente en busca de partículas de olor humano suspendidas en el aire.

Abi fue quien captó el rastro más reciente. Su agudo olfato guió al equipo a través del terreno irregular del Casitagua hasta encontrar a las dos personas extraviadas.

Aunque estaban algo desorientadas, no presentaban lesiones e iniciaron de inmediato el descenso acompañadas por los rescatistas, detalló el CBQ.

Medidas de prevención

El CBQ recuerda a quienes disfrutan del senderismo en los cerros de Quito que es fundamental avisar la ruta y la hora estimada de regreso, llevar agua, abrigo, alimentos y evitar improvisar recorridos.

Ante cualquier emergencia en zonas de difícil acceso, el 911 es la línea directa para activar los protocolos de rescate.

En este caso, la emergencia no pasó a mayores. Según informó la entidad, las dos personas presentaron signos de hipotermia, por lo que se les dio primeros auxilios y abrigo. A ambos se los llevó hasta a una zona segura en donde se encontraron con sus familiares.

🚵🏻 #RescateEnMontaña | La noche de ayer recibimos una alerta sobre dos ciclistas que, debido a la intensa lluvia, se desorientaron y no lograron descender del Rucu Pichincha, ellos realizaban un recorrido desde Lloa por los Integrales del Pichincha.



🧑🏻‍🚒 Durante la búsqueda,… pic.twitter.com/W4p3vclZkO — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 29, 2025

