Pabel Muñoz sobre construcción en La Floresta: "No van a hacer lo que les da la gana"

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, habló sobre el retiro de sellos de suspensión de una construcción.

Pese a que fue clausurada y se colocaron sellos de suspensión, una construcción asociada a una cadena de micromercados en el sector de La Floresta, centro-norte de Quito, continuó con los trabajos. Por ello, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) interpuso una denuncia en la Fiscalía.

La situación provocó la reacción del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, durante su informe semanal Frecuencia Quiteña. Visiblemente molesto, calificó a los responsables como "sinvergüenzas" y "prepotentes", y advirtió que enfrentarán sanciones económicas y legales por desacatar las disposiciones municipales.

“No van a hacer lo que les da la gana. Tres veces han quitado los sellos de suspensión. Ya está la denuncia en Fiscalía. Tendrán que responder con multas que superan los 50.000 dólares”, dijo Muñoz.

“Rompen el sello y siguen trabajando. No sean sinvergüenzas. La ordenanza de Quito se cumple”, agregó.

Denuncia en la Fiscalía General

La AMC informó el 27 de septiembre que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General por el incumplimiento de las decisiones tomadas por la autoridad competente, tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Si se comprueban los hechos, los responsables podrían ser sancionados con penas privativas de libertad de uno a tres años.

Según la AMC, la primera intervención se realizó el sábado 20 de septiembre, tras una alerta ciudadana. En ese momento, se encontró una estructura metálica en construcción, sin permisos visibles. Aunque no había personal trabajando, al día siguiente (domingo 21) se descubrió que los obreros seguián trabajando a puerta cerrada, lo que motivó la colocación de sellos de suspensión.

Durante los siguientes días, entre el lunes 22 y el jueves 25, los inspectores constataron que los trabajos avanzaban, incluso con la instalación de nuevas paredes y una puerta metálica enrollable. En cada ocasión, los sellos fueron retirados.

Enfrentamientos con inspectores

Además de ignorar las órdenes de la autoridad, el personal a cargo de la construcción habría mostrado una actitud hostil con los inspectores de la AMC, según la entidad municipal. Incluso hubo incidentes en presencia de la Policía Nacional, lo que fue registrado en los partes correspondientes.

Pabel Muñoz también recordó que esta no es la primera vez que esta cadena de micromercados enfrenta problemas con el Municipio. Mencionó otro inconveniente cerca del mercado de San Roque y afirmó que las autoridades están dispuestas a llegar al fondo del asunto.

El alcalde aseguró que ha dado instrucciones para que la AMC vigile todas las obras en curso asociadas a esta cadena comercial, a fin de determinar si los incumplimientos son aislados o recurrentes.

"La denuncia ya está puesta y deberán responder ante la Fiscalía la mala acción que han tenido", finalizó.

