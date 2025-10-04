Cierres viales en Quito hoy: vía Mitad del Mundo-Río Blanco se mantiene inhabilitada
Hay la presencia de grandes rocas sobre la vía Mitad del Mundo-Río Blanco
Varios tramos viales al occidente de Quito amanecieron este 4 de octubre de 2025 bloqueados como consecuencia de nuevas manifestaciones que se desarrollan en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que hoy cumple su día número 13.
Uno de los principales puntos afectados es la vía Mitad del Mundo – Río Blanco, a la altura de Caspigasí, donde la Prefectura de Pichincha reportó la inhabilitación total de la carretera debido a la presencia de grandes rocas sobre la calzada. La Policía Nacional se encuentra en el lugar para resguardar el orden y evaluar la situación.
De acuerdo con reportes oficiales, la circulación en esta zona ya era inestable desde la noche del viernes. A las 22:49 del 3 de octubre, la Prefectura ya había alertado sobre la presencia de manifestantes en el mismo punto, lo que imposibilitó el paso de vehículos.
En redes sociales circulan imágenes donde se observa tanto los obstáculos en la vía como la presencia de grupos de protesta que rechazan el aumento del precio del diésel.
Otros cierres viales en Pichincha
Además del bloqueo en Caspigasí, se reportan otros cierres en la provincia de Pichincha:
- Vía Quito – Calacalí
- Avenida que conecta Cayambe con el sector de Cajas, específicamente en Loma Grande
El viernes también se registraron bloqueos en la vía Quito – Cayambe, en los sectores del puente San José, Loma Gorda, Santa María de Milán, Bola de Guachalá, Río Granobles y el puente sobre el río Pisque-
Estos cierres están generando fuertes complicaciones para la movilidad, especialmente para quienes se trasladan hacia el norte de la provincia o desde el norte de Quito.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar transitar por estas rutas, mantenerse informados a través de canales oficiales y tomar vías alternas mientras continúan las manifestaciones.
