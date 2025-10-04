Cierres viales en Quito hoy: vía Mitad del Mundo-Río Blanco se mantiene inhabilitada

Hay la presencia de grandes rocas sobre la vía Mitad del Mundo-Río Blanco

Un grupo de manifestantes se tomó la vía Mitad del Mundo- Río Blanco.

Varios tramos viales al occidente de Quito amanecieron este 4 de octubre de 2025 bloqueados como consecuencia de nuevas manifestaciones que se desarrollan en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que hoy cumple su día número 13.

Te invitamos a leer: Cae presunta red de abastecimiento de municiones para Los Lobos en Quito

Uno de los principales puntos afectados es la vía Mitad del Mundo – Río Blanco, a la altura de Caspigasí, donde la Prefectura de Pichincha reportó la inhabilitación total de la carretera debido a la presencia de grandes rocas sobre la calzada. La Policía Nacional se encuentra en el lugar para resguardar el orden y evaluar la situación.

Autopista General Rumiñahui cerrada: lluvias y siniestros alteran el tráfico Leer más

De acuerdo con reportes oficiales, la circulación en esta zona ya era inestable desde la noche del viernes. A las 22:49 del 3 de octubre, la Prefectura ya había alertado sobre la presencia de manifestantes en el mismo punto, lo que imposibilitó el paso de vehículos.

En redes sociales circulan imágenes donde se observa tanto los obstáculos en la vía como la presencia de grupos de protesta que rechazan el aumento del precio del diésel.

Otros cierres viales en Pichincha

Además del bloqueo en Caspigasí, se reportan otros cierres en la provincia de Pichincha:

Vía Quito – Calacalí

Avenida que conecta Cayambe con el sector de Cajas, específicamente en Loma Grande

El viernes también se registraron bloqueos en la vía Quito – Cayambe, en los sectores del puente San José, Loma Gorda, Santa María de Milán, Bola de Guachalá, Río Granobles y el puente sobre el río Pisque-

Estos cierres están generando fuertes complicaciones para la movilidad, especialmente para quienes se trasladan hacia el norte de la provincia o desde el norte de Quito.

RELACIONADAS Rutas del Trole y la Ecovía se ajustan por trabajos en El Recreo

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar transitar por estas rutas, mantenerse informados a través de canales oficiales y tomar vías alternas mientras continúan las manifestaciones.

#Atencion | Informamos que la vía Mitad del Mundo - Río Blanco se encuentra inhabilitada a la altura de Caspigasí, debido a la presencia de rocas sobre la calzada. Policía Nacional se encuentra en el sitio.



Actualizaremos oportunamente cuando se encuentre habilitada. pic.twitter.com/kAeOKJxM8H — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) October 4, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!