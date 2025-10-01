Cae presunta red de abastecimiento de municiones para Los Lobos en Quito

Uno de los detenidos registra antecedentes por receptación, porte ilegal de armas y suplantación de identidad

Los dos detenidos en el sur de Quito tienen antecedentes penales.

Dos hombres con antecedentes penales fueron detenidos en el sur de Quito con más de 1.000 municiones que presuntamente eran destinadas a una estructura criminal.

En medio de los operativos, la policía aprehendió a dos hombres el 30 de septiembre de 2025 en el sector de La Mena, señalados como presuntos responsables de abastecer de municiones a la organización delictiva Los Lobos, una de las más peligrosas del país.

De acuerdo con información de la institución, los implicados cuentan con un amplio historial delictivo. Uno de ellos registra antecedentes por receptación, porte ilegal de armas, suplantación de identidad y robo en al menos cinco ocasiones entre el 2015 y 2023.

El otro, también con pasado judicial, fue procesado en 2023 por el delito de muerte culposa y evasión.

Los indicios encontrados

Durante el operativo, se incautaron 24 cajas con un total de 1.200 municiones calibre 9mm, un vehículo tipo 4x4 color vino y dos teléfonos celulares, que ahora forman parte de las evidencias bajo custodia de la Policía Judicial.

Aunque la Policía no ha confirmado si existe una red de distribución más amplia, las primeras investigaciones apuntan a que estos sujetos cumplían un rol logístico clave dentro de la estructura de Los Lobos en la capital: el suministro de armamento y municiones.

Los sospechosos fueron llevados a la Unidad de Flagrancia, donde se llevó a cabo la audiencia de calificación de flagrancia.

Además, la munición incautada fue ingresada en cadena de custodia y las autoridades ahora deberán determinar el grado de responsabilidad penal de los implicados.

La operación es parte de una serie de acciones hiperfocalizadas que la Policía Nacional ha desplegado en distintos sectores de Quito, ante el avance de bandas criminales vinculadas al narcotráfico y delitos violentos. El caso sigue en investigación.

