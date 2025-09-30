Motociclista armado fue detenido en Yaruquí: llevaba pistolas y alimentadoras

Se investiga si el implicado estaría involucrado en robos a personas o a locales comerciales en Tumbaco

La circulación de forma sospechosa de una motocicleta por las calles de Yaruquí, en la parroquia de Tumbaco, permitió descubrir un posible caso de porte ilegal de armas con fines delictivos.

El motociclista fue interceptado este 30 de septiembre de 2025 por uniformados que realizaban patrullajes preventivos en la zona, y al revisar sus pertenencias, hallaron el armamento.

Según informó la Policía, el hombre llevaba consigo dos pistolas, dos alimentadoras y un teléfono celular. La motocicleta también fue retenida con fines investigativos, mientras se indaga si el implicado estaría involucrado en robos a personas o a locales comerciales, delitos que en los últimos meses han sido denunciados por moradores de Tumbaco.

Este hallazgo se produce en un contexto de preocupación creciente por el uso de armas de fuego en delitos comunes en parroquias rurales de Quito, especialmente en Tumbaco, donde los reportes por asaltos armados se han incrementado, según la Policía.

Otro detenido con armas, dinero y presunto vínculo con grupo delictivo

En otro operativo, ejecutado por la Brigada Anticriminal de la Zona 9, un hombre fue detenido en el valle de Los Chillos por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

En este caso, la intervención fue más compleja, debido a una alerta sobre la presunta relación del sospechoso con el Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos.

La Policía detalló que los agentes ingresaron a un domicilio tras recopilar información de inteligencia, y en el lugar hallaron una subametralladora calibre 9 mm, dos alimentadoras negras, 10 cartuchos del mismo calibre, dos teléfonos celulares, más de 6.000 dólares en efectivo y seis tarjetas bancarias que pertenecen a distintos propietarios.

Aunque ambos detenidos no registran antecedentes penales, la Policía no descarta que formen parte de estructuras delictivas más amplias o que actúen como facilitadores logísticos, alquilando armas para robos y otros delitos violentos.

𝑴𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒏 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒀𝒂𝒓𝒖𝒒𝒖𝒊́#Pichincha | Efectivos militares en coordinación con inteligencia militar, ejecutaron una operación CAMEX en los alrededores de la estación de servicio Primax, parroquia Yaruquí, cantón Quito. Durante la… pic.twitter.com/W4TPUxEa2H — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 30, 2025

