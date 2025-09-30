Manifestantes en la vía Intervalles: “No somos terroristas, somos pueblo organizado”

Los manifestantes utilizaron llantas y ramas de árboles para interrumpir el paso vehicular

Con llantas y ramas de árboles se interrumpió el paso por la Intervalles.

En el noveno día del paro nacional, un grupo de manifestantes bloqueó la vía Intervalles, a la altura de la Comuna Ancestral La Toglla, al oriente de Quito.

Al grito de “¡no somos terroristas, somos pueblo organizado!”, los manifestantes se tomaron un tramo de la vía. La protesta fue en rechazo al incremento del precio del diésel, que subió de $ 1,80 a $ 2,80, generando descontento en diversos sectores sociales.

Los manifestantes utilizaron llantas y ramas de árboles para interrumpir el paso vehicular, en una jornada que inició desde tempranas horas de la mañana. A las 07:00, personal militar intervino en el sitio y logró habilitar un carril para la circulación. Sin embargo, la protesta continuó, y el ambiente se mantuvo tenso.

El bloqueo de la vía Intervalles, que conecta a los valles de Tumbaco y Los Chillos, generó complicaciones para los conductores.

Situación en el sur de Quito

En otras zonas del sur de Quito, como Cutuglahua, en los límites entre Quito y Mejía, la situación fue distinta. Allí, el tráfico fluyó con normalidad debido a la presencia militar, que despejó la vía y garantizó la movilidad. Buses y camiones pudieron transitar sin contratiempos.

La protesta en La Toglla forma parte de una serie de movilizaciones que se extienden en varias zonas del país, lideradas por comunidades indígenas que rechazan las recientes medidas económicas del Gobierno.

El aumento en el precio del diésel, en particular, ha sido uno de los principales detonantes de las manifestaciones.

Ayer, la Conaie llamó a las comunidades indígenas a intensificar la protesta en las calles. "Señor presidente, si hay caos en Ecuador el único responsable será usted. No queremos que se repita lo de 2019 y 2022. Estamos en capacidad de luchar", dijo Marlon Vargas en una rueda de prensa.

La mañana de este martes, 30 de septiembre, la vía Intervalles, a la altura de la Comuna La Toglla, en Guangopolo (Quito), amaneció bloqueada por manifestantes en rechazo al gobierno de Daniel Noboa. Hasta el momento el punto crítico ha sido en Cotacachi (Imbabura).#ParoEcuador pic.twitter.com/JlqgJ1cKLl — Radio Ilaló/ Juntos Por Tumbaco (@RadioIlalo) September 30, 2025

