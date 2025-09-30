Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Vía Intervalles
Con llantas y ramas de árboles se interrumpió el paso por la Intervalles.Foto: cortesía / Radio Ilaló

Manifestantes en la vía Intervalles: “No somos terroristas, somos pueblo organizado”

Los manifestantes utilizaron llantas y ramas de árboles para interrumpir el paso vehicular

En el noveno día del paro nacional, un grupo de manifestantes bloqueó la vía Intervalles, a la altura de la Comuna Ancestral La Toglla, al oriente de Quito.

Te invitamos a leer: Paro Nacional Ecuador 2025: Cámara de Comercio de Quito ofrece espacio para diálogo

Al grito de “¡no somos terroristas, somos pueblo organizado!”, los manifestantes se tomaron un tramo de la vía. La protesta fue en rechazo al incremento del precio del diésel, que subió de $ 1,80 a $ 2,80, generando descontento en diversos sectores sociales.

Vía Puembo

Un socavón en Puembo pone en riesgo a conductores y peatones

Leer más

Los manifestantes utilizaron llantas y ramas de árboles para interrumpir el paso vehicular, en una jornada que inició desde tempranas horas de la mañana. A las 07:00, personal militar intervino en el sitio y logró habilitar un carril para la circulación. Sin embargo, la protesta continuó, y el ambiente se mantuvo tenso.

El bloqueo de la vía Intervalles, que conecta a los valles de Tumbaco y Los Chillos, generó complicaciones para los conductores. 

Situación en el sur de Quito

En otras zonas del sur de Quito, como Cutuglahua, en los límites entre Quito y Mejía, la situación fue distinta. Allí, el tráfico fluyó con normalidad debido a la presencia militar, que despejó la vía y garantizó la movilidad. Buses y camiones pudieron transitar sin contratiempos.

La protesta en La Toglla forma parte de una serie de movilizaciones que se extienden en varias zonas del país, lideradas por comunidades indígenas que rechazan las recientes medidas económicas del Gobierno. 

RELACIONADAS

El aumento en el precio del diésel, en particular, ha sido uno de los principales detonantes de las manifestaciones.

Ayer, la Conaie llamó a las comunidades indígenas a intensificar la protesta en las calles. "Señor presidente, si hay caos en Ecuador el único responsable será usted. No queremos que se repita lo de 2019 y 2022. Estamos en capacidad de luchar", dijo Marlon Vargas en una rueda de prensa. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Manifestantes en la vía Intervalles: “No somos terroristas, somos pueblo organizado”

  2. Ataques con drones en Europa: la nueva amenaza híbrida que amenaza la paz mundial

  3. Alcalde de Ibarra confirma inicio de diálogo entre Gobierno y grupos indígenas

  4. CNEL deja de emitir planillas físicas desde el 31 de octubre: lo que debes saber

  5. ¿Qué publicas en redes? Reclutadores en Ecuador advierten que puede afectar tu empleo

LO MÁS VISTO

  1. Municipio de Guayaquil cambia las reglas para sacar permisos de instalación de rejas

  2. Pabel Muñoz sobre construcción en La Floresta: "No van a hacer lo que les da la gana"

  3. Xiaomi 17 Pro Max: Así es la seria competencia del iPhone 17

  4. Fiscalía investiga a supermercado por incumplir sellos de suspensión en Quito

  5. Marcela Aguiñaga respalda a Richard Calderón y rechaza persecución judicial

Te recomendamos