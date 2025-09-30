Quito: 44 personas fueron aprehendidas en megaoperativos antidrogas de la Policía

Megaoperativos contra el narcotráfico en Quito dejan 44 detenidos y miles de dosis incautadas

Operativos antidrogas en Quito, la policía decomisó 43 kilos de droga y capturan a 44 sospechosos.

El Ministerio del Interior informó este martes 30 de septiembre sobre la aprehensión de dos personas durante megaoperativos contra el narcotráfico ejecutados en la capital. La institución detalló que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que se intensificó en distintos distritos de Quito entre el 15 y el 28 de septiembre.

Según el reporte oficial, la Policía Nacional realizó intervenciones en Tumbaco, Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, La Delicia, Los Chillos, Calderón, Quitumbe y Eugenio Espejo. Como resultado, fueron aprehendidos 42 individuos vinculados a actividades ilícitas, lo que eleva a 44 el total de detenidos en estas operaciones.

Resultados de los operativos

Durante las acciones se incautaron importantes indicios relacionados con el microtráfico y el crimen organizado:

43 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, equivalentes a 192.000 dosis de droga retiradas del mercado.

1 arma de fuego y 10 cartuchos.

5 vehículos utilizados para actividades ilícitas.

28 teléfonos celulares.

Balanzas y dinero en efectivo.

Refuerzo de la seguridad en Quito

Las autoridades señalaron que los megaoperativos en Quito forman parte de una estrategia nacional contra el narcotráfico y el microtráfico, delitos que impactan directamente en la seguridad ciudadana. El Ministerio del Interior subrayó que la desarticulación de estas estructuras busca reducir la violencia, especialmente en barrios donde operan redes de distribución de drogas.

Quito bajo vigilancia

Los distritos intervenidos concentran una alta población y, en algunos sectores, crecientes reportes de expendio de droga. La Policía Nacional destacó que continuará con la ejecución de operativos focalizados y el trabajo coordinado con la Fiscalía para procesar a los detenidos y garantizar sanciones judiciales.

🚨 𝟒𝟐 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐡𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐠𝐚𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐨𝐭𝐫á𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐢𝐭𝐨



Del 15 al 28 de septiembre, la Policía Nacional ejecutó intervenciones estratégicas en los distritos Tumbaco, Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, La Delicia, Los… pic.twitter.com/OuulXVScCn — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) September 30, 2025

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la colaboración con las denuncias anónimas que permitan identificar puntos de expendio y movimientos sospechosos.

