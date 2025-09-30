Expreso
Incendio centro histórico Quito
Durante horas de la madrugada se registró un incendio en el Centro Histórico de Quito.@BomberosQuito

Incendio en el Centro Histórico de Quito: Los bomberos lograron sofocar las llamas

El Cuerpo de Bomberos de Quito controló un incendio estructural en una vivienda en el Centro Histórico

La alerta se activó alrededor de las 03:00 del martes 30 de septiembre, cuando vecinos del barrio San Juan, en el Centro Histórico de Quito, reportaron llamas saliendo de una edificación de construcción mixta de tres pisos y carácter abandonado. 

Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, la vivienda estaba deshabitada al momento del siniestro, por lo que no se registraron personas afectadas. Habitualmente el inmueble sirve como refugio para personas en situación de calle, lo que habría reducido aún más el riesgo de víctimas humanas.

El Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó 25 efectivos y ocho vehículos, entre motobombas y cisternas, para abordar la emergencia. Al llegar, los bomberos identificaron que el fuego había consumido materiales de madera en puertas y marcos de ventanas, lo que facilitó la propagación vertical de las llamas.

Gestión vial y control del incendio

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementó un cierre temporal de la calle Vargas en sentido sur–norte y de la intersección con Santa Prisca para permitir el paso prioritario de los equipos de emergencia. Pasadas las 06:00, se habilitó un carril de forma parcial, pero se mantuvo presencia de vehículos bomberiles y señalización para controlar el tráfico. El ECU 911 coordinó con la Policía Metropolitana la llegada de patrulleros que apoyaron el despeje de la vía.

Tras aproximadamente tres horas de trabajo, los bomberos informaron el control total del incendio y procedieron a la remoción de escombros y rescate de materiales aún calientes. Se realizaron inspecciones internas y externas con cámara térmica para identificar puntos de calor residuales que pudieran reactivar el fuego. 

