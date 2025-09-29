Así luce el nuevo cruce peatonal de la av. América y Rumipamba en Quito

Nuevo cruce peatonal a nivel de calzada en la av. América y Rumipamba, frente al colegio San Gabriel.

Un nuevo cruce peatonal inclusivo se inauguró en la intersección de la avenida América y la calle Rumipamba, frente al colegio San Gabriel, en el norte de Quito. Esta obra reemplaza al antiguo puente peatonal que durante años fue cuestionado por su falta de accesibilidad y seguridad.

La intervención forma parte de la estrategia municipal de movilidad segura y accesible, y busca priorizar al peatón en uno de los corredores más transitados de la capital. Con la obra se benefician aproximadamente 7.000 personas entre estudiantes, docentes, vecinos y transeúntes que diariamente circulan por este sector.

“Ese puente era inseguro y prácticamente inservible. Hoy contamos con un cruce más humano, con rampas y espacios amplios para todos. Nos sentimos priorizados”, expresó Rosa Medina, vecina del barrio.

Accesibilidad y mejoras en el espacio público

La decisión de retirar el puente respondió a un criterio técnico: la estructura había cumplido su vida útil y ya no respondía a las demandas de una ciudad moderna. En su lugar, el Municipio ejecutó una serie de intervenciones:

Construcción de rampas con accesibilidad universal.

Colocación de adoquines podotáctiles para personas con discapacidad visual.

Rehabilitación de aceras y parterres.

Calibración de semáforos para un cruce seguro.

Mejoramiento vial y nueva señalización horizontal y vertical.

“Antes arriesgábamos la vida al cruzar la avenida o debíamos subir un puente que parecía caerse. Ahora podemos esperar el semáforo con seguridad. Esta obra devuelve importancia al peatón frente al vehículo”, comentó Juan Chicaiza, transeúnte habitual.

Una tendencia que se expande en Quito

La transformación en la av. América no es un hecho aislado. Experiencias similares se han desarrollado en otros puntos estratégicos como:

Av. 6 de Diciembre y María Angélica Carrillo, frente al colegio 24 de Mayo.

Av. América y Ramírez Dávalos.

Av. Maldonado y Teodoro Gómez de la Torre.

