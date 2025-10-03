Autopista General Rumiñahui cerrada: lluvias y siniestros alteran el tráfico

Inclusive un automotor se descompuso en la vía por lo que hubo un desvío y más congestión

La mañana del viernes 3 de octubre del 2025, dos siniestros de tránsito, un automotor descompuesto, un talud han ocasionado alteraciones en el tráfico, en la Autopista General Rumiñahui, según han reportado la Agencia Metropolitana de Tránsito, Cuerpo de Bomberos y la Prefectura de Pichincha.

Antes de las 05:00 se registró el volcamiento de un vehículo, en la zona de El Triángulo, desde el puente 9 de la Autopista General Rumiñahui, sentido Quito - Valle de Los Chillos. De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), a las 06:31 se habilitó el tránsito, antes hubo un cierre vial en el carril izquierdo, a la altura de Las Orquideas.

Más tarde, hasta las 08:31, hubo un nuevo cierre, pero del carril central de la Autopista General Rumiñahui debido a que un vehículo se descompuso en el sector del puente 4. La circulación vehicular se habilitó únicamente por los carriles laterales, según la Prefectura de Pichincha.

Después se informó a los usuarios de esa autopista que conduzcan con precaución porque trabajan en la estabilización del talud, en el sector del Puente del Ferrocarril, en sentido Valle de Los Chillos-Quito.

¿Hubo otro siniestro de tránsito en la Autopista General Rumiñahui?

También se registró un siniestro de tránsito en la Autopista General Rumiñahui, sector del puente 2, sentido Valle - Quito. Después de las 10:00, la vía estaba parcialmente habilitada.

Las recomendaciones

La Agencia Metropolitana de Tránsito ha advertido que llueve en varios puntos de Quito, por lo que se recomienda manejar con precaución, no exceder los límites de velocidad y verificar que las llantas se encuentren en buen estado.

🚨 #SeguroTeMueves | Llueve en varios sectores de la ciudad.



➡️ Recuerda:



✅ Circula a la velocidad permitida.

✅ Toma la distancia adecuada con los demás vehículos.



⛈️ La lluvia dificulta la visibilidad.

Al conducir con precaución, ,#QuitoRenace pic.twitter.com/usiqcvNtY2 — AMTQuito (@AMT_Quito) October 3, 2025

