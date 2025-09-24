Fatal siniestro vial en el sur de Quito deja una mujer fallecida y un herido

El siniestro de tránsito ocurrió en la avenida Quitumbe Ñan y Pachacámac, en el sur de Quito

En Ecuador, cuatro de cada diez personas que mueren en siniestros de tránsito son motociclistas, según la ANT.

Una mujer falleció la madrugada de este 24 de septiembre de 2025 en un siniestro de tránsito en la avenida Quitumbe Ñan y Pachacámac, en el sur de Quito. El accidente ocurrió aproximadamente a las 05:00 y dejó, además, a un hombre herido.

Según los primeros reportes, la motocicleta en la que viajaban las dos personas circulaba en sentido norte-sur cuando, por causas aún no confirmadas, perdió pista. El impacto fue tan fuerte que varios moradores del sector aseguraron que lo escucharon desde sus viviendas.

La víctima, una mujer cuya identidad no fue revelada, murió en el sitio. El acompañante fue atendido en una ambulancia, donde recibió valoración médica preliminar. La vía permaneció cerrada por cerca de dos horas y fue habilitada nuevamente a las 07:30.

Otro siniestro horas después en la misma zona

Más tarde, otro incidente de tránsito se registró en el mismo sector, sobre la avenida Pérez Bustamante. Este segundo siniestro provocó el cierre de dos carriles en sentido occidente-oriente, los cuales fueron reabiertos tras la atención del suceso.

Equipos de emergencia también atendieron otra alerta en el sector de Santa Prisca. Allí se produjo otro siniestro, en la intersección de la avenida 10 de Agosto y Antonio Ante. Este incidente obligó al cierre del carril exclusivo en sentido sur-norte, afectando a varias rutas de transporte público que circulan por esa vía.

234 siniestros en lo que va del mes

De acuerdo con datos oficiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entre el 1 y el 23 de septiembre de 2025 se han registrado 234 siniestros de tránsito en Quito, dejando un saldo de 127 personas heridas y 18 fallecidas.

Aunque la cifra representa una leve disminución respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 287 siniestros y 28 fallecidos, la situación es preocupante, debido a que cuatro de cada diez personas que mueren en siniestros de tránsito en Ecuador son motociclistas, según la ANT.

Esta cifra eviencia que los conductores de motos se han convertido en los usuarios más vulnerables en las carreteras. De acuerdo con Bloomberg Philanthropies, una organización que impulsa iniciativas de seguridad vial en la región, durante el primer semestre de 2024, cerca del 40% de las muertes por accidentes de tránsito en Quito correspondieron a motociclistas.

Históricamente, los peatones encabezaban la lista de víctimas fatales en siniestros de tránsito registrados en la capital. Sin embargo, esa realidad cambió tras la pandemia del covid-19.

