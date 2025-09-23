Chofer de bus fue secuestrado en el norte de Quito; hay tres detenidos

Los implicados se contactaron con el dueño de la unidad de transporte

Imagen referencial. El secuestro al conductor de bus ocurrió el 21 de septiembre de 2025.

Tres personas fueron detenidas en el sector de La Bota, en el norte de Quito, tras ser identificadas como los principales sospechosos del secuestro de un conductor de transporte público en el sector de El Inca.

El hecho ocurrió el domingo 21 de septiembre de 2025, a plena luz del día, y en presencia de los pasajeros que viajaban en la unidad, quienes alertaron al ECU 911 al notar que el chofer fue obligado a descender del vehículo por la fuerza.

De acuerdo con Byron Flores, jefe de gestión del distrito Eugenio Espejo, los implicados contactaron al dueño del bus y le exigieron una alta suma de dinero a cambio de liberar al conductor. El intento de extorsión fue frustrado por la Policía, que logró ubicar a los sospechosos en La Bota.

Investigación en curso

Los tres detenidos son ecuatorianos, y dos de ellos tienen antecedentes penales. Las autoridades investigan si forman parte de una estructura criminal dedicada al secuestros exprés o extorsión en la capital.

También se analiza el modus operandi utilizado, que incluyó interceptación directa de la víctima y contacto telefónico con el propietario del vehículo.

La Policía destacó la importancia de la colaboración ciudadana, ya que el aviso de los pasajeros fue fundamental para activar el protocolo de búsqueda.

Otro caso de retención ilegal en el sur

En un hecho no relacionado, pero que también involucra retención y extorsión, la Policía detuvo a cuatro personas (incluido un menor de 14 años) el pasado 21 de septiembre, en el sector de Chaguarquingo, al sur de Quito.

Pablo Lastra, jefe del distrito Eloy Alfaro, dio más detalles del caso. Señaló que una pareja viajó a Quito, desde El Puyo, para comprar un camión, tras un contacto por la plataforma Marketplace. Al llegar a Quitumbe, fueron interceptados por cuatro hombres.

Los agresores obligaron a las víctimas a realizar transferencias bancarias por 4.000 dólares y encerraron al conductor en la cajuela de un taxi.

Según el testimonio del conductor, al llegar a Chaguarquingo fue encañonado con lo que parecía ser un arma de fuego, luego identificada como una pistola de fogueo, y también fue retenido. Vecinos escucharon el disparo y alertaron a la Policía, lo que permitió la aprehensión de los implicados.

Las autoridades investigan si el caso está vinculado con bandas delictivas que operan en distintas zonas de la ciudad. Mientras tanto, la Policía recomienda mantener precauciones en transacciones comerciales en línea y reportar cualquier movimiento sospechoso al ECU 911.

Los detenidos en ambos casos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, y los procesos judiciales están en curso.

