Así están las vías de Quito este 23 de septiembre de 2025

En la Panamericana Sur y Panamericana Norte el tránsito fluye con normalidad

La noche del 22 de septiembre, en la Panamericana Norte y Leonidas Proaño, se registró una protesta.

La mañana de este 23 de septiembre de 2025, el ECU 911 emitió un informe sobre el estado del tránsito en Quito en el contexto del paro nacional que se mantiene desde ayer, principalmente en provincias de la Sierra.

Según el reporte, las principales vías de la capital registran normalidad en el flujo vehicular, aunque se advierte congestión vehicular moderada en ciertos tramos.

A través de las cámaras de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos, se constató que el tránsito fluye con relativa normalidad en arterias clave como la Panamericana Sur y Panamericana Norte, especialmente en los accesos y salidas del Distrito Metropolitano.

No obstante, las autoridades piden a la ciudadanía conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Desde el ECU 911 también se recordó que, ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 911 para recibir asistencia oportuna.

Incidentes recientes y focos de tensión

Aunque en Quito la situación es relativamente estable esta mañana, la jornada del lunes por la noche evidenció tensiones en el sector de San Miguel de Común, en Calderón, donde manifestantes retomaron las protestas.

En videos que circularon en redes sociales se observa que fuerzas policiales y militares ingresaron al área y dispersaron a los manifestantes utilizando gases lacrimógenos.

En Otavalo, Imbabura, también se registraron incidentes. El primer día del paro estuvo marcado por la quema del Cuartel de Policía, lo que elevó las tensiones entre la población y las fuerzas del orden. En esta zona, varios tramos de la Panamericana Norte permanecen cerrados debido a los enfrentamientos.

En Pichincha también se han reportado protestas aisladas, mientras que en Latacunga, donde actualmente se encuentra la sede temporal de la Presidencia, se desarrolló una marcha convocada por organizaciones indígenas, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

🚨 #CierreVialQuito | Reporte de manifestaciones



📍 Sector: Calderón

🛣️ Lugar: Panamericana Norte y Leonidas Proaño

🚧 Cierre: completo



⚠️ Con precaución

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/8LquNzgdDg — AMTQuito (@AMT_Quito) September 23, 2025

