Decomisan 1.000 litros de alcohol adulterado en el sur de Quito

La licorería operaba en un inmueble de uso residencial en el sur de Quito.

En un operativo conjunto realizado este 23 de septiembre de 2025, agentes de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), con apoyo del Cuerpo de Agentes de Control y la Policía, clausuraron una licorería doméstica ubicada en el barrio La Ecuatoriana, en el sur de Quito. En el lugar se encontraron 1.000 litros de alcohol sin registro sanitario ni timbre fiscal.

Durante la inspección al establecimiento, que operaba en un inmueble de uso residencial, se identificaron 300 litros de alcohol sin registro sanitario. Según informó la AMC, ese volumen fue desechado en el lugar por representar un posible riesgo para la salud pública.

Los 700 litros restantes estaban embotellados sin los registros reglamentarios, lo que podría indicar contrabando, reetiquetado o el uso de envases reutilizados con procedencia desconocida.

Lenin Berrones, líder zonal de la AMC, recordó el caso de intoxicación masiva ocurrido en 2022, cuando la ingesta de alcohol metílico provocó la muerte de 32 personas y más de 100 afectados en Esmeraldas y Santo Domingo. Por ello recalcó la importancia de los controles.

Posibles sanciones al propietario

El responsable del establecimiento podría recibir una sanción económica entre uno y cuatro salarios básicos unificados (470 y 1.880 dólares), además de la clausura del local, según lo que establece el Código Municipal.

De acuerdo con información de la AMC, en lo que va de 2025 se ha clausurado 28 locales de diversos tipos, como licorerías, panaderías, papelerías e incluso una sastrería, por comercializar alcohol sin registro sanitario.

Organización delictiva desarticulada

En junio de 2025, seis personas fueron detenidas por su presunta participación en una organización dedicada a la falsificación y distribución de licor adulterado en Quito. La Policía y la Fiscalía realizaron 10 allanamientos simultáneos en Quitumbe y el Centro Histórico, donde se localizó a los sospechosos.

Todos enfrentan una investigación por el delito de asociación ilícita, según informó la Fiscalía. En los inmuebles intervenidos, se hallaron como indicios botellas, tapas, etiquetas y cajas utilizadas en la producción de bebidas falsificadas.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que el caso fue resultado de una investigación de inteligencia de tres meses realizada por unidades especializadas de la Policía Nacional.

Según estimaciones oficiales, la afectación económica a las redes delictivas involucradas superaría los 500.000 dólares.

