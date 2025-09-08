Metro de Quito destaca millones de viajes y edil reitera “riesgo”

El Metro de Quito alcanzó este lunes los 100 millones de viajes realizados desde su puesta en marcha. El Municipio catalogó la cifra como “un hito histórico”, por lo que el alcalde Pabel Muñoz quiso festejarlo con la entrega de la tarjeta con 100 viajes a Daniela Almeida, la pasajera número 100 millones.

Le invitamos a que lea: Quito: clausuran centro de rehabilitación clandestino y rescatan adulto mayor

La joven, de 26 años, habló del cambio que ha supuesto el uso del transporte en su rutina. “Antes debía madrugar a las 5:00 y pasar más de una hora y media en bus para llegar al norte. Hoy planifico mejor mi tiempo y siento seguridad”, dijo.

Quitofest 2025: estas son las bandas seleccionadas que participarán en el evento Leer más

Alerta por mantenimiento pendiente

Sin embargo, mientras la Empresa Metro de Quito celebraba la cifra, el concejal Andrés Campaña advirtió que el sistema está próximo a cumplir tres meses sin el reperfilado de los rieles, un mantenimiento preventivo esencial para la seguridad y eficiencia del transporte subterráneo.

Según Campaña, en diciembre de 2024, la empresa francesa Pandrol advirtió que los rieles necesitaban un reperfilado máximo en seis meses, es decir, junio de 2025, plazo que ya se ha cumplido. Este procedimiento busca recuperar la forma original de los rieles, garantizando la seguridad y eficiencia del metro.

“Estamos en septiembre y aún no se ha realizado el reperfilado. Recién el 21 de agosto se intentó adjudicar el proceso… a una empresa declarada como contratista incumplida”, señaló el concejal. El contrato de mantenimiento, que contempla un presupuesto referencial de 2.208.280 dólares, aún no se ha concretado, a pesar de los dos años de funcionamiento del metro.

¿Cuál es el estado de los rieles de metro de Quito?



En diciembre 2024, la empresa francesa Pandrol advirtió que los rieles del metro necesitaban un reperfilado hasta máximo en seis meses: junio de 2025



Ese mantenimiento correctivo recupera la forma original de los rieles y… pic.twitter.com/5fAk3iokMQ — Andrés Campaña (@campanaUIO) September 8, 2025

Jorge Sánchez, gerente de operaciones del Metro de Quito, explicó durante un recorrido con medios de comunicación que los rieles del sistema reciben un mantenimiento constante.

Según Sánchez, un técnico recorre diariamente las vías en un carrito que permite verificar la continuidad de los rieles y detectar posibles fisuras. “El vehículo circula a 10 kilómetros por hora, lo que facilita un escaneo detallado. Todas las noches se realiza este recorrido de manera manual, revisando la vía directamente”, detalló.

La fisura detectada anteriormente fue corregida oportunamente con el apoyo de especialistas de la empresa Pandrol. Sánchez agregó: “En caso de que se detecten nuevas fisuras, se les da seguimiento inmediato para determinar su profundidad y tomar las medidas necesarias”.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.