Video| Choque en av. Simón Bolívar deja dos heridos; 30 columnas bloquean la vía

La AMT informó que un tráiler y un taxi se impactaron en la avenida Simón Bolívar. Tres carriles de la vía están cerrados

Luego del choque entre un tráiler y un taxi, 30 columnas cayeron sobre la av. Simón Bolívar, cerca de la av. Panamericana Norte.

Los accidentes viales en la avenida Simón Bolívar no cesan. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que un tráiler y un taxi se impactaron en esa vía antes del mediodía de este viernes 14 de noviembre de 2025, cuando ambos vehículos circulaban en dirección hacia el sur de Quito.

Según el reporte de la entidad, luego del impacto, dos personas, de 65 y 22 años de edad, resultaron heridos. El joven sufrió una fractura y ambos fueron atendidos por paramédicos.

El tráiler involucrado transportaba 30 columnas de una tonelada, las cuales cayeron sobre la vía y obstaculizaron la circulación en sentido norte - sur. Debido a este percance, un tramo de la avenida Simón Bolívar, el cual conecta con la av. Panamericana Norte, entre los redondeles de Gualo y Carapungo está suspendido.

El tráiler quedó detenido cerca de la cuneta, mientras que el taxi estaba sobre el parterre, con daños en la parte delantera del vehículo.

Los agentes civiles llegaron al sitio, constataron las licencias de los conductores y les aplicaron la prueba de alcohol, la cual dio un resultado negativo.

AMT recomendó tomar vías alternas

Debido al cierre de la vía, la AMT recomendó tomar como rutas alternas: av. Eloy Alfaro y avenida Panamericana Norte. Se estima que el tránsito se reanudará luego de que una grúa remueva las columnas de gran peso.

Este es el segundo accidente que se registra en la av. Simón Bolívar a día seguido y en en la misma zona. La madrugada del jueves, un tanquero se volcó y provocó el derrame de brea sobre la vía, pues transportaba ese material. La emergencia obligó a suspender el paso por más de 12 horas.

La situación de los accidentes de tránsito de transporte pesado recurrentes motivó a que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anuncie la implementación de restricciones para que esos automotores circulen en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva en dos horarios. Además, se intensificaron los controles para prevenir incidentes, pero los siniestros aún persisten.

