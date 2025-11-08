Caos vehicular en el norte de Quito por cierres viales durante concierto de Shakira

Largas filas y caos vehicular se registraron en los alrededores del estadio Atahualpa durante el concierto de Shakira

El tráfico se intensificó en la avenida República del Salvador por los desvíos hacia el concierto.

Largas filas de vehículos, peatones impacientes y molestias entre los moradores marcaron la jornada de este sábado 8 de noviembre de 2025 en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa, donde se desarrolla el primer día del concierto de Shakira, parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Desde las primeras horas de la tarde, la avenida De los Shyris, entre Naciones Unidas y Portugal, se convirtió en un cuello de botella. Un río de personas avanzaba hacia el estadio, bloqueando parcialmente la circulación vehicular, mientras los agentes de tránsito eran escasos en la zona.

“Hay un solo agente para gestionar el tránsito y es muy poco. Debería haber uno por sentido de la vía, porque hay muchos cruces”, comentó Sofía Medina, una de las asistentes al concierto, visiblemente molesta por la desorganización.

Afectación a moradores y congestión vehicular

Durante un recorrido realizado por EXPRESO, se constató que la movilidad en el sector norte de Quito se vio fuertemente afectada por los más de 20 cierres viales dispuestos por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En la avenida República del Salvador y Portugal, los residentes tuvieron dificultades para acceder a sus viviendas. Alejandra Armijos, vecina del sector, relató que tardó más de 40 minutos en recorrer un tramo que normalmente le toma cinco minutos:

“Vivo a una cuadra de Naciones Unidas y tuve que dar varias vueltas porque las calles estaban cerradas o llenas de gente”, señaló.

El agente Galo Loaiza, encargado del circuito de tránsito en la zona, explicó que los moradores deben mostrar una planilla de agua o luz que acredite su residencia para poder ingresar.

Rutas cerradas y zonas restringidas

Según Viviana Morocho, directora de operaciones de la AMT, los cierres se mantienen desde la avenida Eloy Alfaro hasta la avenida De los Shyris, y desde Gaspar de Villarroel hasta Portugal. Además, la zona azul de la avenida De los Shyris está inhabilitada y cercada durante las jornadas del concierto.

“Recomendamos a los asistentes utilizar el transporte público. La Ecovía operará únicamente hasta la estación Plaza Argentina”, informó Morocho.

Los cierres primarios y secundarios se aplican en los siguientes puntos y horarios:

Cierres primarios (de 06:00 a 00:00)

Av. 6 de Diciembre y calles José Correa, José Serrano, S. Quintero, Carlos Arroyo del Río, Manuel M. Sánchez y Javier Aráuz.

Calle Eloy Alfaro y José Correa.

Cierres secundarios (de 16:00 a 00:00)

Av. 6 de Diciembre y avenidas Gaspar de Villarroel, El Telégrafo, El Mercurio y Portugal.

Calle José Correa y Gonzalo Serrano.

Portugal y República del Salvador.

República del Salvador y Suecia.

Naciones Unidas y av. De los Shyris.

Eloy Alfaro y Luis Armendáriz.

Suspensión del sistema Zona Azul

Por motivos de seguridad y movilidad, la AMT informó que el servicio del Sistema Zona Azul se suspende temporalmente en los siguientes sectores:

Av. República del Salvador

Av. De los Shyris

Av. Suecia

Horarios de cierre del sistema:

Viernes 7 de noviembre: desde las 22:00 hasta el sábado 8 a las 23h:00

Domingo 9 de noviembre: de 14:00 a 23:00

Lunes 10 de noviembre: desde las 22:00 hasta el martes 11 a las 23:00

