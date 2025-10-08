Agenda del feriado en Quito: actividades culturales y festivales
Quito se llena de arte, cultura y naturaleza durante el feriado de octubre 2025
Durante el feriado del 9 al 12 de octubre, Quito se transformará en un escenario vibrante donde niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de música, arte, exposiciones y rutas naturales. La capital ecuatoriana abre sus puertas para propios y visitantes con una agenda diversa que combina cultura, entretenimiento y experiencias al aire libre.
Balnearios del Valle de Los Chillos: diversión y relax en familia
Los balnearios municipales atenderán con normalidad durante el feriado, ofreciendo espacios seguros para disfrutar del agua y la naturaleza:
- El Tingo (parroquia Alangasí, Av. 2 de Agosto y Progreso)
Horario: 06:30 a 15:00 | Entradas: $ 3.24 adultos, $ 1.8 niños, $ 1.65 adultos mayores.
- La Moya (parroquia Conocoto, calle Eugenio Espejo y Julio Moreno)
Horario: 07:00 a 15:30 | Entradas: $ 2.35 adultos, $1.18 niños y adultos mayores.
- Rumiloma (parroquia Guangopolo, Paseo 3 y La Chorrera)
Horario: 07:00 a 15:30 | Entradas: USD 3,24 adultos, USD 1,18 niños, USD 1,65 adultos mayores.
Se recomienda precaución por posibles lluvias y tormentas durante el feriado.
‘Ruralidad inmersiva’: un viaje cultural sin salir del Centro Histórico
La muestra Ruralidad inmersiva permitirá recorrer las 33 parroquias rurales de Quito a través de música, danza, tecnología y tradición. Este evento gratuito estará disponible de 10:00 a 21:00, del jueves 9 al domingo 12 de octubre, ofreciendo una experiencia única que conecta a la ciudad con su identidad rural.
Museos y centros culturales con actividades para toda la familia
9 de octubre
Cumbayá Tushuri Fest: Teatro Capitol, 19:00 | Acceso libre con descarga de pases en cultura.quito.gob.ec
Exposición La Ronda: Casa de las Artes La Ronda, 09:30 a 17:00 | Entrada libre.
Los Ángeles de Charly: Centro Cultural Giacomo Rocca y Bosmediano, 09:00 a 17:00 | Acceso gratuito.
Memoria social del pueblo afro en Quito: Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, 09:00 a 16:00 | Entrada libre.
10 de octubre
Vulgar Fest – Festival de Punk: Parque El Arbolito, 10:00 a 23:00 | Acceso gratuito.
Exposición La Ronda: 09:30 a 20:00 | Entrada libre.
Centro Cultural Metropolitano: Exposiciones “Quito: Geografía de la protesta (1971–1983)” y mural de Jaime Andrade Moscoso, 09:30 a 16:30 | Último ingreso 16:00.
11 de octubre
Rockotocollao – Festival Multicultural: Plaza central de Cotocollao, 10:00 a 19:30 | Entrada libre.
Caravanas Circenses por la Paz: Plaza de la Independencia, 14:00 a 17:00 | Acceso gratuito.
XXV Festival del Sur – Jornadas Internacionales de Arte y Cultura ‘SOMOS’: Estación del Tren de Chimbacalle, 13:00 a 18:00 | Entrada libre.
Exposición La Ronda: 09:30 a 20:00 | Entrada gratuita.
Centro Cultural Metropolitano: 09:30 a 16:30 | Último ingreso 16:00.
Rutas naturales y culturales: explora Quito más allá del centro
Chocó Andino
Parroquias: Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito y Nono
Actividades: reservas naturales como Maquipucuna, Yanacocha, Amagusa o Santa Lucía; Museo de Tulipe, cascada Gallo de la Peña, y degustación de productos locales en fincas agroecológicas como Frajares o San José de Mashpi.
Noroccidente
Parroquias: Calacalí, San Antonio y Pomasqui
Actividades: Museo Templo del Sol, Ciudad Mitad del Mundo, Museo Intiñán, Pucará de Rumicucho y Proyecto Comunitario Yunguilla.
Ruta Escondida y Guayllabamba
Atracciones: Mirador Cerro de la Luz en Puéllaro, Museo del Aguacate, Zoológico de Quito y parque acuático Aqua River Park.
Valle de Los Chillos
Actividades: Parque Nacional Antisana, Reserva Chakana, Refugio Molinuco, Gran Cascada del Pita, gastronomía artesanal y tours cerveceros en La Merced y Alangasí.
Quito se prepara para recibir a visitantes con una agenda diversa, ofreciendo arte, cultura, entretenimiento y naturaleza durante los días de descanso.