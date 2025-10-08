Expreso
Escena de la película Primadonna
Escena de la película Primadonna.Cortesía

El Festival de Cine Europeo en Ecuador 2025 tendrá una edición gratuita

La programación incluirá 39 películas y coproducciones de 18 países

La Unión Europea en Ecuador y la Red de Cineclubes Ecuador presentan una nueva edición del Festival de Cine Europeo en Ecuador, con el apoyo de las embajadas de Alemania, Bélgica, España, Francia, Hungría, Italia y Suiza, además de Cineuropa, la Cinemateca Nacional, la Red de Alianzas Francesas y la Asociación Humboldt. Este año, el evento adopta un formato gratuito y abierto, con el objetivo de facilitar el acceso de más públicos a la cultura y al cine europeo.

Los detalles del Festival de Cine Europeo en Ecuador

Del 22 al 31 de octubre, el festival se proyectará en 72 sedes distribuidas en 14 provincias y 21 ciudades del país, entre universidades, museos, cineclubes y espacios culturales. La programación incluirá 39 películas y coproducciones de 18 países, que abordan temáticas como migración, derechos humanos, identidad, inclusión social y medio ambiente.

Además de las proyecciones, se realizarán actividades paralelas que promueven el desarrollo de nuevas audiencias: talleres y espacios de formación audiovisual, concursos de pintura, cine conciertos y un foro con el director francés Nelson Foix, creador del filme Zion. 

La inauguración será el 22 de octubre en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, en Quito, con la película Primadonna (Italia, 2021), dirigida por Marta Savina.

Desde 2003, la Unión Europea en Ecuador impulsa iniciativas culturales que fortalecen los vínculos entre ambos territorios. A través del cine, el festival busca reflejar los valores compartidos entre Europa y Ecuador: dignidad humana, libertad, democracia y respeto a los derechos humanos. La programación completa está disponible en su Instagram.

