La violencia criminal aumentó un 31% en Los Ríos: ¿Qué hará el Gobierno?

“Mataron a unos chicos”, gritaban los vecinos de la ciudadela Barrio Lindo en el que fue el día más violento registrado en el Distrito Babahoyo, provincia de Los Ríos. Esa tarde, seis personas fueron asesinadas en los cantones Baba y Babahoyo, lo que llevó a las autoridades a iniciar investigaciones para esclarecer los crímenes y determinar posibles vínculos entre los casos.

Una provincia violenta

Mientras avanzan las pesquisas, el miedo y la incertidumbre persisten entre los testigos de estos actos violentos, que ocurren a plena luz del día y sin importar el entorno. Uno de los asesinatos ocurrió frente a una unidad educativa, donde algunos estudiantes que asistían a rendir exámenes se vieron obligados a retirarse tras el trágico suceso.

Carmen Verdezoto, residente de la zona, expresó su preocupación: “Nadie conocía a esos jóvenes aquí en el barrio. Fue desgarrador ver cómo uno de ellos agonizaba esperando la ambulancia. Finalmente, los dos murieron, pero no sabemos qué hacían por aquí cuando les dispararon”.

Según Verdezoto, luego del crimen, muchos vecinos han optado por no salir a los portales por temor. Sin embargo, algunas familias aún se reúnen por las noches para jugar naipes y conversar. “Algunas personas no han cambiado su rutina, pero la mayoría preferimos no arriesgarnos. La situación ya no es la misma de antes, y cada vez se escuchan más historias de violencia”, comentó.

El comercio está afectado

Sandy Cujilán, otra moradora del sector, señaló que su familia sigue saliendo al portal de su vivienda, aunque con precaución. “Después del crimen, nadie ha vuelto a hablar del tema. No conocíamos a las víctimas, solo estaban de paso”, comentó. Para Cujilán, lo preocupante es la falta de información clara sobre la inseguridad y la ausencia de patrullajes constantes que generen confianza en la ciudadanía.

El comercio nocturno ha sido uno de los sectores más afectados económicamente desde que entraron en vigor los decretos de estado de excepción, implementados para restablecer la paz en la provincia. Los locales solo pueden operar hasta las 22:00, lo que ha reducido significativamente las ganancias de algunos negocios. Otros, ante la falta de liquidez y las deudas, han optado por cerrar.

Los restaurantes solamente atienden hasta las diez de la noche. Tatiana Ortiz

Efraín Vásquez, propietario de un local de comida rápida, tuvo que despedir a una empleada debido a la caída en las ventas. “Hemos salido a protestar por todo lo que está pasando, pero nadie nos escucha. Como puede ver, pese a las disposiciones del Gobierno, los sicariatos continúan”, expresó. Agregó que muchos comerciantes del sector han pensado en mudarse o cambiar de actividad para evitar pérdidas mayores.

Cifras alarmantes

Según cifras de la Policía Nacional, el Distrito Babahoyo, que abarca los cantones de Baba y Montalvo, ha registrado 73 homicidios en lo que va del año, situándose como el más violento de la provincia. Le sigue Puebloviejo, con 53 muertes violentas. En total, el índice de violencia criminal en Los Ríos ha aumentado un 31%, con un promedio de dos homicidios diarios.

Ayer, el Gobernador de Los Ríos, Javier Buitrón, afirmó que su estrategia se basa en la colaboración de la comunidad, garantizando absoluta reserva a quienes brinden información sobre actividades delictivas en sus sectores. “Esta semana ya hemos visto algunos resultados, con cerca de diez detenidos, armas y municiones incautadas. Conforme pasen los días, esperamos reducir el índice de criminalidad y cerrar el año con cifras más alentadoras”, declaró.

Buitrón también confirmó que ha solicitado el envío de más uniformados, patrullas y motocicletas para reforzar la seguridad en los cantones más afectados por la violencia. “Es fundamental fortalecer el patrullaje en las zonas más críticas y trabajar en conjunto con la ciudadanía para identificar a los responsables de estos hechos”, añadió.

