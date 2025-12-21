Sicarios asesinan a cuatro personas dentro de un vehículo en Santo Domingo

El ataque ocurrió en la vía Santo Domingo–Quito, a la altura del kilómetro 6, en el sector Chiguilpe

La Policía Nacional confirmó que cuatro personas fueron asesinadas mientras se movilizaban en un vehículo en la provincia de Santo Domingo

La Policía Nacional confirmó que cuatro personas fueron asesinadas la madrugada de este domingo 21 de diciembre mientras se movilizaban en un vehículo en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El ataque ocurrió en la vía Santo Domingo–Quito, a la altura del kilómetro 6, en el sector Chiguilpe.

De acuerdo con la información preliminar, ciudadanos encontraron el automotor con los cuerpos alrededor de las 05:30, y alertaron a las autoridades. Entre las víctimas habría una mujer embarazada, según reportes de la prensa local.

Los primeros indicios señalan que las cuatro personas se desplazaban en un vehículo cuando fueron interceptadas y atacadas a tiros, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el automotor quedara a un costado de la vía. La Policía indicó que se encuentran en marcha las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias y responsables del ataque.

El año más violento para Ecuador

El hecho ocurre en un contexto de creciente violencia en el país. Entre enero y junio, Ecuador registró 4.619 homicidios, el semestre más violento desde que existen registros, con un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

El año en curso también inició con un promedio de un asesinato por hora, cifra atribuida por las autoridades a disputas entre estructuras del crimen organizado.

La escalada delictiva llevó al presidente Daniel Noboa a declarar en enero de 2024 un "conflicto armado interno", catalogando a las bandas criminales como grupos terroristas. Sin embargo, un reciente informe de la organización ACLED (Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados) advierte que la violencia no ha disminuido en 2025.

Según ese análisis, el 71 % de la población estuvo expuesta a hechos violentos durante este año y se considera probable que la tendencia se agrave en 2026.

