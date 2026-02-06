Retiran 2.000 neumáticos usados de Galápagos

El material es reutilizado en pisos, artesanías y hasta en energía

Un total de 2.000 neumáticos desechados en las Islas Galápagos fueron retirados del archipiélago para empezar un proceso de reciclaje y así proteger los ecosistemas marinos de este patrimonio natural de la humanidad.

Te puede interesar Samborondón y la economía circular: cuando los residuos se convierten en desarrollo

Las llantas llegaron en contenedores desde Santa Cruz, la isla más poblada de las Galápagos, hasta la ciudad de Guayaquil, donde el Sistema Ecuatoriano de Gestión Integral de Neumáticos Usados (Seginus), una corporación sin fines de lucro especialista en el manejo de estos residuos, se encargará de enviarlos a gestores aliados para reutilizarlos en pisos, artesanías y hasta en energía.

Inocar advierte mar agitado en la costa ecuatoriana por oleaje del Pacífico Leer más

“Hoy celebramos que hemos traído por octava ocasión seis contenedores de Galápagos para dejar a las islas libres de neumáticos fuera de uso”, dijo a EFE José Javier Guarderas, director ejecutivo de Seginus, durante el evento de apertura de uno de los contenedores.

El directivo indicó que estos 2.000 neumáticos se suman a otros 58.210 que han sacado del archipiélago desde 2019 para “evitar que sean un foco de contaminación y generación de microplásticos que afectan a los ecosistemas marinos”.

Todas esas llantas, que son de vehículos, motos y bicicletas, equivalen a “dos piscinas olímpicas llenas”, ejemplificó Guarderas. Está previsto que en cuatro meses lleguen al continente otras más.

Promover la circularidad

"Los modelos de economía lineal de comprar, consumir y desechar ya no funcionan. Hoy tenemos que promover la circularidad. Con eso evitas contaminar al planeta y la extracción de recursos, porque recordemos que finalmente estos neumáticos provienen de hidrocarburos, de recursos naturales que estamos agotando", señaló.

Estudio: las iguanas rosadas de Galápagos nacen verdes Leer más

El representante de Seginus indicó que, cuando estas llantas se descomponen, "pueden liberar más de 200 diferentes tipos de químicos, entre los que hay microplásticos" que contaminan y perjudican especialmente a la fauna diversa de las Galápagos, formadas por trece islas grandes situadas en el océano Pacífico, a unos 1.000 kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador.

Pero también puede afectar al ser humano, ya que los neumáticos pueden convertirse en criaderos de mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue y, "si se disponen de forma inadecuada, generan dioxinas que está demostrado que son cancerígenas", añadió Guarderas.

Durante el evento se presentaron algunas artesanías y otros ejemplos en los que se han reutilizado los neumáticos provenientes de las Galápagos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!