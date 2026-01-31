Estudio: las iguanas rosadas de Galápagos nacen verdes

Animal. La iguana rosada es una especie exclusiva de la isla Isabela.

Tras un proceso de monitoreo y observación, científicos han descubierto que la iguana rosada (Conolophus marthae), especie endémica del volcán Wolf en Galápagos y en peligro crítico, nace con un color diferente de lo que hasta ahora se conocía.

El estudio realizado por Galápagos Conservancy detalla que las crías de iguana rosada son reconocibles, ya que nacen con espaldas verde brillante marcadas por patrones negros irregulares y tienen colas notablemente más largas en relación con su tamaño corporal que otras especies de iguanas terrestres.

A medida que crecen, esa coloración verde se desvanece a negro, y esas marcas oscuras dan lugar a las manchas rosadas que caracterizan a la especie en la adultez, revelando un cambio de color sorprendente, nunca antes documentado, asegura el reporte del estudio.

El comportamiento de la especie

El estudio también señala que las crías de iguana rosada se comportan de manera diferente: son excepcionalmente rápidas y evasivas, huyendo a menudo de inmediato cuando se les acerca. Esta mayor cautela podría reflejar una respuesta a las intensas amenazas que enfrentan los juveniles por parte de depredadores introducidos, como los gatos asilvestrados, añade el documento.

Si bien la investigación responde a preguntas de larga data, su importancia va más allá de la alegría del descubrimiento. “Poder reconocer a las crías en el campo es esencial para seguir su supervivencia y determinar si se integran a la población adulta, una de las mayores incógnitas que enfrenta esta especie en peligro crítico de extinción”, menciona el reporte.

La especie es exclusiva del archipiélago de Galápagos, más específicamente del volcán Wolf, en el norte de la isla Isabela. Su hábitat es muy limitado, compuesto por zonas rocosas y áridas a gran altitud.

