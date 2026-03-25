Operativo en Babahoyo: Capturan a tres integrantes de Los Choneros por microtráfico

La intervención se realizó en La Barreiro y Cuarta, zonas identificadas como puntos de expendio de drogas al menudeo

Tres personas señaladas como integrantes del grupo delictivo organizado Los Choneros fueron aprehendidas durante un operativo militar ejecutado en el cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos.

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La intervención se realizó en los sectores de La Barreiro y Cuarta, zonas que, según versiones oficiales, han sido identificadas como puntos de expendio de drogas al menudeo. La operación fue desarrollada por efectivos de la Brigada de Caballería Blindada, perteneciente a la Primera División del Ejército, en el marco de acciones de control orientadas a reducir la presencia de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en esta provincia.

Los detenidos en el operativo

Marcos Ariel, alias Randuce

José Vinicio, alias Mole

Andrea Azucena, alias Negra

De acuerdo con información proporcionada por las Fuerzas Armadas, los tres estarían relacionados con actividades de microtráfico, principalmente la venta de drogas en pequeñas cantidades dentro de estos sectores urbanos.

La intervención se realizó en La Barreiro y Cuarta, zonas identificadas como puntos de expendio de drogas al menudeo Cortesía

Amplio historial delictivo

Según los registros difundidos de manera oficial, al menos dos de los aprehendidos cuentan con antecedentes penales. Marcos Ariel registra seis procesos previos por robo cometidos entre 2014 y 2022, además de una causa por tenencia y porte de armas en 2017. En 2025 figura también un antecedente por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

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En el caso de José Vinicio consta una denuncia por extorsión en 2020 y un antecedente más reciente, también en 2025, por tráfico de drogas. Sobre Andrea Azucena G. A. no se detallaron antecedentes penales en la información difundida tras el operativo. Durante la intervención, los militares decomisaron diversas sustancias consideradas ilegales, presuntamente destinadas a la venta local.

El material incautado

100 gramos de pasta base de cocaína

120 gramos de marihuana

8 gramos de heroína

Estas sustancias fueron entregadas a las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes, mientras que los detenidos quedaron a órdenes de la Fiscalía para el inicio de las investigaciones.

𝑮𝒐𝒍𝒑𝒆 𝒂 𝑳𝒐𝒔 𝑪𝒉𝒐𝒏𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝑳𝒐𝒔 𝑹𝒊́𝒐𝒔: 𝒕𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒉𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒎𝒑𝒍𝒊𝒐 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒚 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒍 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒕𝒓𝒂́𝒇𝒊𝒄𝒐



El Ejército Ecuatoriano, como parte de FF.AA., mediante operaciones… pic.twitter.com/JFdvavbmM7 — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) March 25, 2026

Contexto de violencia en Los Ríos

La provincia de Los Ríos se ha convertido en uno de los territorios más sensibles en el mapa de la violencia ligada al crimen organizado en Ecuador. Babahoyo, su capital, ha sido escenario recurrente de enfrentamientos, asesinatos selectivos y disputas por el control del microtráfico, delitos atribuidos principalmente a bandas con nexos nacionales.

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Operativos como el ejecutado en La Barreiro y Cuarta se dan en un contexto toque de queda, una estrategia aplicada por el Estado en medio del incremento de homicidios y delitos relacionados con el narcotráfico.

Por ahora, las autoridades señalan que las acciones militares continuarán en distintos sectores considerados de alta conflictividad, mientras las investigaciones determinarán el grado de responsabilidad de los detenidos dentro de las estructuras criminales a las que presuntamente pertenecen.

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