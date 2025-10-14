Homicidios en Azuay se reducen en 2025: ¿Qué cambió respecto al 2024?

El coronel Pablo Inga, jefe del distrito norte de la Policía Nacional, informó detalles sobre la reducción de muertes violetas en Azuay.

Dos hechos violentos marcaron el reciente feriado en Cuenca. Autoridades brindan detalles de las diferentes investigaciones.

Los dos hechos violentos ocurrieron en el Distrito Norte de la Policía Nacional en fechas diferentes: el 9 de octubre ocurrió una tentativa de asesinato en el sector de Los Trigales y el 11 de octubre un ataque al estilo sicariato en Uncovía. Producto de ambos hechos cuatro personas resultaron heridas y dos fueron a asesinadas.

Autoridades como el gobernador de Azuay, Xavier Bermúdez y el fiscal provincial de Azuay, Leonardo Amoroso cuando fueron consultados por este Diario sobre los recientes hechos violentos, coincidieron en señalar que están en investigación previa.

Bermúdez acotó que de forma preliminar se tratarían de un presunto ajustes de cuentas y disputas entre bandas criminales.

Cifra de muertes violentas en Cuenca

Pablo Inga, jefe del Distrito Norte de Policía, detalló que algunas de las personas afectadas registran antecedentes penales por diferentes tipos de delitos.

Sin brindar mayores puntualizaciones de las circunstancias de los hechos o si se tratan de ataques relacionados, se indicó que en Cuenca se han reducido las muertes violentas con respecto a las ocurridas en 2024.

Según las cifras de la institución en lo que va de este 2025 han ocurrido ocho muertes relacionadas a hechos violentos, mientras que en el mismo periodo del 2024 ocurrieron 14.

Ramiro de la Cruz, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), explicó que a nivel provincial las muertes violentas también se han reducido.

Entre 1 de enero y 11 de octubre de 2025 se han registrado 20 muertes violentas en la provincia mientras que en el mismo periodo de 2024 ocurrieron 82 hechos. "Las variables de violencia se miden a través de las muertes violentas y esto ya generado un impacto de reducción de al menos 76 por ciento", puntualizó Cruz.

El servidor policial apuntó que las muertes ocurridas en Cuenca responderían a varias motivaciones: violencia criminal, violencia intrafamiliar, violencia interpersonal y violencia sexual.

También se puntualizó que dentro de la línea de investigación existen grupos de delincuencia organizada, sin embargo, no se brindó detalles de cuáles se trataría ni las actividades delictivas a las que estarían vinculadas.

