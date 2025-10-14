Expreso
asesinato en Carretas
Referencia. Los investigadores levantaron más de treinta indicios balísticos en Carretas, que posteriormente fueron analizados por peritos de Criminalística.Freepik

Condenan a tres hombres por triple asesinato en el norte de Quito

34 años de cárcel para implicados en triple asesinato ocurrido en Quito. Aquí los detalles 

Tres hombres fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión por su participación en el triple asesinato registrado en el sector de Carretas, el 14 de abril de 2024.

Pruebas que sellaron la condena

El fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de la Casa de la Justicia de Carcelén detalló que, en el lugar del hallazgo, los investigadores levantaron más de treinta indicios balísticos, que posteriormente fueron analizados por peritos de Criminalística.

Tres días después del crimen, los sospechosos fueron detenidos en la ciudad de Cuenca durante un operativo ejecutado dentro de otra investigación por delincuencia organizada. En esa intervención se incautó un arma de fuego que resultó clave en el proceso judicial.

Una pericia balística confirmó que la pistola decomisada era la misma utilizada en el triple asesinato, al coincidir con los casquillos recogidos en el sector de Carretas.

Videos y pericias morfológicas

Las cámaras de seguridad del centro de diversión nocturna donde estuvieron las víctimas permitieron reconstruir los últimos momentos antes del crimen.

En las grabaciones se observó a los tres procesados —junto con otras personas— sacando a rastras a los hombres aún con vida.

El video fue analizado por expertos en morfología y fisonomía, quienes determinaron que los rostros correspondían a los ahora sentenciados. Estas pruebas fueron presentadas ante el Tribunal como evidencia irrefutable.

Agravantes y sanciones adicionales

Con el conjunto de pericias, testimonios y pruebas materiales, la Fiscalía convenció al Tribunal de la existencia de una circunstancia agravante contemplada en el artículo 47, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP): cometer la infracción con la participación de dos o más personas.

Además de la pena privativa de libertad, los jueces impusieron a los sentenciados una multa equivalente a 1.000 salarios básicos unificados.

