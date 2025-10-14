¿Cómo consultar deudas en el Municipio de Quito?

En el sitio web del Cabildo puede consultar y pagar distintos tipos de obligaciones municipales

En el sitio web del Municipio de Quito puede consultar valores pendientes de pago.

Sin salir de casa, los contribuyentes pueden consultar y pagar los valores pendientes con el Municipio de Quito. La forma más simple es ingresar a la plataforma habilitada por el Cabildo.

La herramienta está disponible en este enlace y busca facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, evitando las filas, sin traslados, sin trámites presenciales.

En ese sitio web puede consultar y pagar distintos tipos de obligaciones municipales: impuestos prediales, actividades económicas, orden de pago de vehículos, entre otros.

Solo debe ingresar a la página, buscar la sección “Más visitados” y hacer clic en “Consulta y pago de obligaciones”. Luego, puede buscar los valores pendientes usando su nombre, número de predio, RAET (Registro de Actividades Económicas Tributarias) o número de orden de pago.

Una vez que ingrese, verá el detalle de sus obligaciones, y si decide pagar, solo tiene que aceptar los términos, seleccionar el canal de pago, ingresar su correo y datos de tarjeta, y presionar “Pagar”.

Trámite sin salir de casa

Juana Arango, directora Metropolitana de Servicios Ciudadanos, señaló que se trata de una forma de simplificar los trámites municipales:

Además, si necesita ayuda, el Municipio ofrece soporte a través del contact center 1800 510510, el chat Quito Bot, y sus redes sociales (@sciudadanosuio). También puede encontrar más información en el mismo portal de servicios.

La digitalización de los trámites municipales también busca la eficiencia: menos papel, menos tiempo perdido, menos aglomeraciones.

