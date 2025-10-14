Expreso
En el sitio web del Municipio de Quito puede consultar valores pendientes de pago.archivo

¿Cómo consultar deudas en el Municipio de Quito?

En el sitio web del Cabildo puede consultar y pagar distintos tipos de obligaciones municipales

Sin salir de casa, los contribuyentes pueden consultar y pagar los valores pendientes con el Municipio de Quito. La forma más simple es ingresar a la plataforma habilitada por el Cabildo.

La herramienta está disponible en este enlace y busca facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, evitando las filas, sin traslados, sin trámites presenciales. 

Cruce seguro Quito

Quito desmonta otro puente peatonal y se implementa un cruce seguro

En ese sitio web puede consultar y pagar distintos tipos de obligaciones municipales: impuestos prediales, actividades económicas, orden de pago de vehículos, entre otros.

Solo debe ingresar a la página, buscar la sección “Más visitados” y hacer clic en “Consulta y pago de obligaciones”. Luego, puede buscar los valores pendientes usando su nombre, número de predio, RAET (Registro de Actividades Económicas Tributarias) o número de orden de pago.

Una vez que ingrese, verá el detalle de sus obligaciones, y si decide pagar, solo tiene que aceptar los términos, seleccionar el canal de pago, ingresar su correo y datos de tarjeta, y presionar “Pagar”.

Trámite sin salir de casa

Juana Arango, directora Metropolitana de Servicios Ciudadanos, señaló que se trata de una forma de simplificar los trámites municipales:

Además, si necesita ayuda, el Municipio ofrece soporte a través del contact center 1800 510510, el chat Quito Bot, y sus redes sociales (@sciudadanosuio). También puede encontrar más información en el mismo portal de servicios.

La digitalización de los trámites municipales también busca la eficiencia: menos papel, menos tiempo perdido, menos aglomeraciones. 

