La Cruz Roja Ecuatoriana aclaró su posición respecto al convoy humanitario.
Cruz Roja aclara qué condiciones debe cumplir un convoy para ser humanitario

Independencia en la toma de decisiones, la neutralidad operacional la imparcialidad en la asistencia y el uso del emblema

La Cruz Roja Ecuatoriana aclaró su posición respecto al convoy humanitario mencionado en un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalando que la organización emitió una respuesta formal dirigida al Ministerio de Defensa y al propio Comando para precisar los criterios que determinan cuándo una misión puede considerarse humanitaria bajo los estándares del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

En el documento, la institución explicó que un convoy solo puede calificarse como humanitario si cumple con ciertos principios técnicos fundamentales, entre ellos: la independencia en la toma de decisiones, la neutralidad operacional —que implica actuar sin acompañamiento armado—, la imparcialidad en la asistencia y el uso del emblema exclusivamente bajo control de la Cruz Roja.

La organización reiteró además su disposición permanente a cooperar con las autoridades dentro del marco de su rol auxiliar de los poderes públicos y de la diplomacia humanitaria, siempre con respeto a los principios internacionales que rigen su accionar.

Desde el inicio del paro nacional, la Cruz Roja ha desarrollado acciones humanitarias en distintos puntos del país. Entre ellas, mencionó la asistencia brindada a los 17 militares retenidos en Cotacachi y la atención prehospitalaria que sus equipos continúan ofreciendo en la provincia de Imbabura a diversos actores involucrados en las movilizaciones.

La institución enfatizó que seguirá reafirmando su misión humanitaria, guiada por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, y mantendrá a disposición de todos los sectores sociales su capacidad técnica y operativa para atender emergencias en el territorio nacional.

