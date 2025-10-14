Reimberg niega un segundo fallecido en el paro, tras enfrentamientos en Imbabura

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que los enfrentamientos en Imbabura dejan heridos pero no fallecidos

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo cerca de las 14:00 de este 14 de octubre de 2025, que no se registra una segunda persona fallecida por el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Según el funcionario, tras la llegada del convoy del Bloque de Seguridad a Imbabura hubo enfrentamientos que dejaron heridos, pero no víctimas mortales.

"No hay muertos, eso es falso. Hay heridos de la Fuerza Pública", manifestó Reimberg. De esta forma, negó que otra persona haya perdido la vida en el marco del paro nacional, como lo aseguró minutos antes la excandidata presidencial, Pacha Terán.

Dirigente habló de segundo fallecido

La dirigente oriunda de Peguche señaló en un video que "hay una segunda víctima del pueblo Caranqui", después de denunciar que los manifestantes han sido detenidos por agentes vestidos de civiles, en vehículos sin placas y en helicópteros.

El funcionario del Gobierno de Daniel Noboa reiteró que se mantendrán en la provincia para retomar el control y abrir las vías, con el fin de "devolver el orden" a esa localidad en donde se han radicalizado las protestas.

La Policía, por su parte, emitió un reporte en el que indicaba que 43 personas fueron detenidas por los incidentes en Imbabura, mietras que siete policías y militares resultaron heridos. La Conaie, por su parte, habla de 21 heridos.

La llegada del convoy del Bloque de Seguridad desató enfrentamientos en Imbabura este martes. La información de los choques entre manifestantes y uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas se conoció a través de videos de redes sociales, cuando se cumplen 23 días del paro nacional convocado por la Conaie.

