Estudiantes recuperan el campo cultivando frutas

En varias parcelas de Patate, entre montañas y clima templado, crecen sandías, melones y plátanos. No son cultivos tradicionales de la Sierra, pero han logrado adaptarse gracias al trabajo de estudiantes del campus Benjamín Araujo, anexo al Instituto Superior Tecnológico Pelileo.

La iniciativa nació como una respuesta a una realidad que se repite en muchos cantones de Tungurahua: campos abandonados, familias fragmentadas por la migración y jóvenes que ya no ven en la agricultura una opción de vida. Frente a ese escenario, docentes y alumnos decidieron probar nuevos cultivos y nuevas formas de producir.

El proyecto se desarrolla tanto en el campus de la institución y en fincas comunitarias y terrenos prestados por agricultores locales. Allí, los estudiantes realizan sus prácticas académicas y experimentan con frutas propias de la Costa, aprovechando el clima favorable de Patate, conocido como el valle de la Eterna Primavera.

Las jornadas de formación combinan teoría y práctica. Las clases se extienden desde las 14:00 hasta las 22:00, tiempo en el que los jóvenes trabajan en viveros, controlan plagas, aplican riego tecnificado y ponen en práctica conocimientos modernos como la fertirrigación, que permite alimentar mejor a las plantas a través del sistema de riego.

Elba Miranda, coordinadora de la carrera de Flori-fruticultura, explica que el objetivo no es solo producir frutas distintas, sino ofrecer alternativas reales frente a la falta de oportunidades en el campo. “Muchos terrenos están abandonados por la migración, la falta de recursos o de asistencia técnica. Aquí demostramos que sí se puede producir diferente y mejor”, señala.

Las sandías que se cosechan son más pequeñas que las de la Costa, pero muy dulces. Los melones destacan por su aroma y brillo, y los plátanos han logrado adaptarse al suelo y al clima. También se experimenta con cultivos de yuca y té, ampliando las opciones para los agricultores de la zona.

La mayoría de los estudiantes proviene de comunidades rurales. Varios ya están aplicando lo aprendido en sus propios terrenos familiares, cambiando prácticas tradicionales y mejorando la calidad de sus cultivos. Para los docentes, ese es uno de los mayores logros: que el conocimiento no se quede en el aula, sino que llegue a las comunidades.

Además de fruticultura, el instituto forma a jóvenes en Producción Animal, donde aprenden manejo técnico de ganado, aves y porcinos. La educación es gratuita, lo que permite el acceso de estudiantes de sectores rurales con escasos recursos.

Mientras Tungurahua enfrenta el reto de la migración y el abandono agrícola, este tipo de experiencias empieza a marcar un camino distinto: jóvenes que apuestan por quedarse, innovar y demostrar que el campo todavía puede ser sinónimo de trabajo digno y futuro, recalca Miranda.

