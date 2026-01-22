Feria de Animales de Ambato regresó a su sede, pero las ventas aún no se recuperan

El regreso al mercado América no ha sido suficiente para levantarse

Cada lunes y viernes, el mercado América se llena de vida con la presencia de decenas de comerciantes y compradores que participan en la tradicional Feria de Animales Menores de Ambato.

Entre jaulas, canastos y pequeños corrales se ofertan pollos, cuyes, conejos y otras especies menores, además de balanceados e insumos para su cuidado. Es un espacio que dinamiza la economía popular y mantiene viva una tradición comercial de la ciudad.

Cambios que afectaron a los comerciantes

Durante un año, la feria atravesó varios traslados temporales. Funcionó primero en la Plaza San Juan y luego en los exteriores del Estadio de Terremoto, mientras se buscaban mejores condiciones y se cumplían las normativas de Agrocalidad.

Finalmente, en septiembre de 2025 se concretó el retorno al Mercado América, lugar donde permanece hasta hoy y que los comerciantes consideran su punto natural de trabajo.

Desde entonces, el objetivo ha sido consolidar la reactivación. Sin embargo, las ventas aún no logran recuperarse del todo y muchos puestos registran baja afluencia de clientes. Por eso, los comerciantes insisten en un llamado: comprar de manera formal en la feria y no en la calle.

800 comerciantes laboran en el mercado América.

Se esperan mejoras a futuro

“Esperamos que los clientes sigan viniendo. Los precios están al alcance de todos y nuestros animales son bien cuidados. Seguimos promocionando de voz en voz para que la feria no se apague”, comenta Narcisa Mayorga, comerciante del lugar.

El mismo sentir comparte Rosa Guamangate, vendedora de aves e insumos: “Aquí estamos organizados, pagando nuestros espacios. Pedimos a la gente que compre en la feria y no afuera, porque así apoyan directamente a nuestras familias”.

Desde la directiva de la feria también se solicita mayor control a la venta informal que se instala en los exteriores del mercado. Narcisa Mayorga asegura que esta práctica afecta directamente la afluencia de público al interior y debilita el proceso de reactivación que, tras un año de traslados, aún se encuentra en una etapa frágil.

Los consumidores, por su parte, reconocen ventajas al comprar dentro del mercado. “Aquí uno tiene a quién reclamar si hay algún inconveniente, los precios son accesibles y se nota que los animales están mejor cuidados”, señaló Rosario Vega, cliente frecuente, quien acude a la feria para adquirir cuyes para crianza familiar.

