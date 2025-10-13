Feria de Finados 2025 en Ambato: todo lo que necesitas saber

Del 29 de octubre al 4 de noviembre, la ciudad de Ambato se llena de color y tradición con la Feria de Finados 2025. El Mercado Artesanal, ubicado en las calles Mariano Egüez y Juan Benigno Vela, se convierte en el corazón de esta celebración, donde decenas de artesanos locales exhiben piezas únicas que rinden homenaje a la memoria, la creatividad popular y la identidad cultural ecuatoriana.

(Te puede interesar: Mollepamba será el nuevo destino de la feria de animales en Ambato)

Los puestos del mercado ofrecen una amplia variedad de artículos elaborados a mano con madera, hojalata, cintas, estambres y cerámica. Entre los íconos más representativos destacan la Reina de la Colada Morada, el Rey Pan, la Señorita Cuchara de Palo, el Señor Trompo y Doña Hojalata. Cada figura refleja el espíritu festivo y la herencia cultural de Finados.

RELACIONADAS El caos vehicular complica la movilidad en la Plaza Santa Clara de Ambato

Voces que mantienen viva la tradición

“Decoramos las cucharas de palo, colocamos las cintas y los detalles con los colores de la temporada. Es una tradición que disfrutamos hacer cada año”, comenta Odila Fiallos Villacís, artesana del puesto 31. Como ella, decenas de creadores locales participan con entusiasmo, ofreciendo productos accesibles desde 3 dólares la docena, ideales para escuelas, universidades y espacios laborales que celebran esta fecha.

RELACIONADAS El vecindario de Ambato que hizo de la unión su respuesta

Un mercado lleno de música, alegría y apoyo al talento local

El Mercado Artesanal atiende hasta las 19:00 y se convierte en un espacio de encuentro comunitario, con música, sonrisas y ambiente festivo. Este año, cada compra representa también un acto de apoyo a la economía popular y al trabajo manual que da vida a las tradiciones. Como recuerdan los artesanos entre risas: “Yapadito es mejor”.

La Feria de Finados en Ambato no solo es una vitrina de arte popular, sino también un homenaje a las manos que preservan la memoria colectiva. Visitar la feria es sumarse a una celebración que fortalece la identidad local y promueve el valor de lo hecho a mano.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ