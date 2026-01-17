Santa Elena: Decomisan 1.800 sacos de carbón y madera de guayacán

La UPMA intervino dos puntos de la provincia peninsular por tráfico forestal sin permisos

La Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional ejecutó dos operativos simultáneos en la provincia de Santa Elena este viernes 16 de enero de 2026. La intervención dejó como resultado la retención de 180 metros cúbicos de carbón vegetal y 15 metros cúbicos de madera de guayacán, mercancía que no contaba con la documentación legal para su tenencia o transporte.

¿Qué se encontró en el operativo de la comuna San Marcos?

En un control preventivo realizado en la vía Manantial de Guangala, sector de la comuna San Marcos, los agentes identificaron un centro de acopio y comercialización informal. Allí se hallaron 1.800 sacos (en sacas) de carbón vegetal, sumando un volumen total de 180 m³.

El sargento Fran Huilca, de la UPMA, explicó que la transformación de madera en carbón es una táctica común para evadir controles. "Personas se dedican a la tala indiscriminada; como no la pueden movilizar en tablas o vigas, la transforman. Es un negocio bastante lucrativo distribuido a nivel nacional", detalló el uniformado.

De forma paralela, en una zona aledaña del mismo cantón, las autoridades retuvieron 15 metros cúbicos de guayacán. Esta especie maderable se encuentra condicionada y su explotación está estrictamente regulada debido a su lento crecimiento y valor ecológico.

El material forestal retenido carecía de guías de circulación y documentos que acreditaran su trazabilidad y aprovechamiento sostenible, requisitos obligatorios exigidos por la autoridad ambiental competente.

La intervención busca mitigar la deforestación en los bosques secos de la Costa. Según la UPMA, estas acciones de control son vitales para proteger los ecosistemas forestales y reducir el impacto negativo de actividades extractivas que operan al margen de la ley, afectando el equilibrio ecológico y el interés colectivo.

