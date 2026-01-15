Marcela Aguiñaga y sus planes: ¿Cómo cambiará la infraestructura del Guayas?

El inicio del 2026 marca una hoja de ruta crítica para la provincia. Pese a denunciar una "asfixia financiera" por la falta de rentas estatales y un 2025 de "penuria" en la contratación pública, la prefecta Marcela Aguiñaga ha delineado un plan de infraestructura que buscaría optimizar la conectividad del Guayas.

Desde la solución definitiva para el tráfico en La Aurora hasta la mirada puesta sobre el río Guayas, estos son los cinco ejes que definirán la gestión provincial en los próximos meses.

¿Qué pasará con el nuevo acceso a Guayaquil por Daule?

Es la urgencia técnica número uno para descongestionar el sector de La Aurora. Tras confirmarse la ruptura del convenio vial con el Municipio de Daule, la Prefectura asumió la competencia total del proyecto.

La obra: Unirá el sector de Los Lojas con El Chorrillo.

El hito: Se proyecta un nuevo puente de 250 metros de longitud sobre el río Daule, priorizando la carga pesada.

Los tiempos: Los estudios tomarán entre seis y ocho meses. La ciudadanía verá los diseños definitivos en el segundo semestre de 2026.

¿Cómo avanza el Quinto Puente?

Aunque la megaobra es competencia del Gobierno Nacional, la Prefectura ejecuta los accesos fundamentales (tramos 4 y 5) al Viaducto Sur.

Estado actual: A finales de 2025, la obra registraba un avance del 34 %.

Gestión: Tras reuniones con el Ministerio de Transporte, se han destrabado nudos críticos en estudios y expropiaciones. Se espera un desembolso de 10 millones de dólares para garantizar la continuidad de los trabajos.

Las vías de acceso del tramo 4 y 5 continúan en construcción, pero varios predios no han sido expropiados para la ejecución de la obra. Archivo

¿Es viable el transporte fluvial en la provincia?

Paralelo a los planes municipales del alcalde Aquiles Álvarez para la navegabilidad por el río Guayas, la Prefectura busca reactivar la movilidad por el agua.. Mientras el Municipio avanza con la empresa pública "Fluvivía", la entidad provincial analiza la factibilidad regional. No han descartado unirse para el proyecto, pero por el momento avanzan cada quien por su cuenta, sosteniendo conversaciones mas no acuerdos.

El plan: Implementar nueve rutas fluviales que integren transporte público, carga logística y turismo.

El objetivo: Descongestionar las carreteras del Gran Guayaquil ofreciendo una alternativa sostenible en el agua.

Hay estudios para implementar sistemas de transporte fluvial en Guayaquil. FRANCISCO FLORES

¿Qué corredores viales ya están operativos?

La administración de Aguiñaga ha realizado la entrega de obras que facilitan la logística productiva y la conexión interprovincial:

Vía Nobol–La Cadena: Con una inversión superior a 19 millones de dólares, se amplió a cuatro carriles este corredor de 4,1 km y se construyeron dos nuevos puentes (Bachillero y Las Jaguas), vitales para la conexión con Manabí.

Marcelino Maridueña: Se entregó la renovación de 10 km en la vía hacia La Resistencia-Nueva Unión.

La Aurora: Se culminó la intervención en la vía hacia La T de Las Maravillas.

Carretera Marcelino Maridueña-La Resistencia-Nueva Unión CORTESÍA

¿Qué papel juega la Prefectura en la innovación?

La infraestructura también abarca el desarrollo tecnológico. Aguiñaga firmó un comodato para gestionar un espacio dentro de Distrito 100, el nuevo hub de innovación impulsado por la Espol en el campus Las Peñas. Este espacio funcionará como un "embudo" para captar emprendimientos rurales y tecnológicos de la provincia, validarlos y conectarlos con oportunidades de mercado internacional.

Hay obras que están pendientes de ser detalladas y presentadas, como la licitación para un nuevo dragado en el río Guayas. Sobre este tema, EXPRESO solicitó una entrevista con la prefecta Aguiñaga y está a la espera de la coordinación de su equipo.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!