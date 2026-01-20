¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador? Calendario oficial de descansos 2026

En total, el país tendrá 12 días de feriado nacional, más las fiestas locales de cada provincia

El primer feriado del 2026 será el de carnaval.

El calendario oficial de feriados publicado por el Viceministerio de Turismo y el Ministerio de Trabajo establece que el próximo feriado nacional en Ecuador será Carnaval, celebrado el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026. Este descanso es uno de los más esperados por los ecuatorianos, pues se extiende por dos días consecutivos y suele generar un importante movimiento turístico en destinos como la Costa, la Sierra y la Amazonía.

Calendario oficial de feriados 2026

El Gobierno definió 12 días de descanso nacional obligatorio para 2026, que aplican tanto al sector público como privado. A estos se suman las fiestas locales de cada provincia, lo que eleva el total a 13 días de asueto.

Los principales feriados del año son:

1 de enero: Año Nuevo (ya celebrado).

16 y 17 de febrero: Carnaval.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

24 de mayo: Batalla de Pichincha.

10 de agosto: Primer Grito de Independencia.

9 de octubre: Independencia de Guayaquil.

2 y 3 de noviembre: Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca.

25 de diciembre: Navidad.

Impacto en turismo y economía

Los feriados nacionales no solo representan un descanso para los trabajadores, sino también una oportunidad para dinamizar la economía. Generalmente los fines de semana largos generan un incremento significativo en la ocupación hotelera y en el consumo de servicios turísticos.

El feriado de Carnaval, por ejemplo, suele movilizar a cientos de miles de personas hacia destinos como Montañita, Salinas, Baños de Agua Santa y Quito, donde se organizan festivales, desfiles y actividades culturales. Este movimiento contribuye a la reactivación de sectores como transporte, gastronomía y comercio.

Recomendaciones para la ciudadanía

El Ministerio de Trabajo recuerda que los feriados nacionales son obligatorios y no recuperables, lo que significa que los empleadores deben respetar el descanso de sus trabajadores. En caso de que se requiera laborar en esas fechas, la ley establece el pago de horas extraordinarias con recargo.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones para aprovechar de manera segura los días de descanso. Entre las recomendaciones destacan planificar los viajes con anticipación, especialmente en los feriados largos, y verificar las reservas de hospedaje y transporte para evitar inconvenientes.

