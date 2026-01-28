Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

emergencia - ecu 911
Bomberos de Limón coordinan labores de rescate tras el deslizamiento en Cerro Bosco.X:@ECU911AUSTRO

Deslizamiento en Cerro Bosco deja vehículos atrapados y 10 evacuados

Equipos de emergencia rescatan a ciudadanos tras colapso de talud en el sector 7 Palmos durante la madrugada

Un deslizamiento de gran magnitud sorprendió a los conductores en el sector de Cerro Bosco, también conocido como '7 Palmos', durante la madrugada de este miércoles 28 de enero de 2026. El incidente, ocurrido en el cantón Limón Indanza (Morona Santiago), provocó el colapso de un talud que dejó varios automóviles atrapados.

Tras la alerta registrada a las 00:16, el ECU 911 coordinó de inmediato el despliegue de personal y recursos técnicos para atender la emergencia en este punto crítico de la provincia.

RELACIONADAS
conducir bajo la lluvia

Vías mojadas en Ecuador: 5 claves mecánicas para evitar choques en el invierno

Leer más

Respuesta institucional y evacuación de emergencia

Como parte de las operaciones de socorro, las autoridades confirmaron la evacuación de al menos 10 personas. En la intervención participaron unidades especializadas del Cuerpo de Bomberos de Limón Indanza, la Policía Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos, quienes trabajaron en condiciones complejas para poner a salvo a los ciudadanos afectados por el derrumbe.

RELACIONADAS

Labores de limpieza y rehabilitación vial

Ante el cierre total del paso, se articuló el apoyo del GAD de Limón Indanza, que movilizó maquinaria pesada para las tareas de remoción de tierra y escombros. El objetivo primordial de estas acciones es la limpieza del área y la pronta habilitación de la vía para restablecer la conectividad en este tramo crítico.

RELACIONADAS

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Petro acusa a Ecuador: "Si hay delincuentes colombianos es porque los dejan entrar"

  2. El motivo por el que Richard Carapaz no inició la temporada 2026

  3. Calidad de agua en Guayaquil: Aquiles Álvarez revela cuántas muestras se toman al año

  4. Deslizamiento en Cerro Bosco deja vehículos atrapados y 10 evacuados

  5. Cuando los conflictos entre padres e hijos se exponen

LO MÁS VISTO

  1. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  2. Colombia prohíbe por 30 días ingreso terrestre de arroz local tras escalada comercial

  3. Crédito del Biess al 2,99%: Cómo aplicar a la tasa de interés más baja hasta ahora

  4. Fiscalía allanó la casa de Luisa González por caso Caja Chica

  5. Guillermo Almada, tendencia tras desafiar al FC Barcelona en el Camp Nou

Te recomendamos