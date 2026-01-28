Deslizamiento en Cerro Bosco deja vehículos atrapados y 10 evacuados

Equipos de emergencia rescatan a ciudadanos tras colapso de talud en el sector 7 Palmos durante la madrugada

Un deslizamiento de gran magnitud sorprendió a los conductores en el sector de Cerro Bosco, también conocido como '7 Palmos', durante la madrugada de este miércoles 28 de enero de 2026. El incidente, ocurrido en el cantón Limón Indanza (Morona Santiago), provocó el colapso de un talud que dejó varios automóviles atrapados.

Tras la alerta registrada a las 00:16, el ECU 911 coordinó de inmediato el despliegue de personal y recursos técnicos para atender la emergencia en este punto crítico de la provincia.

Respuesta institucional y evacuación de emergencia

Como parte de las operaciones de socorro, las autoridades confirmaron la evacuación de al menos 10 personas. En la intervención participaron unidades especializadas del Cuerpo de Bomberos de Limón Indanza, la Policía Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos, quienes trabajaron en condiciones complejas para poner a salvo a los ciudadanos afectados por el derrumbe.

🚨#LimónIndanza| A las 00:16 de la madrugada de hoy se alertó a la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1 sobre varios vehículos atrapados en un deslizamiento de tierra en el sector Cerro Bosco (7 Palmos).



De inmediato el #ECU911 coordinó la evacuación de personas con recursos de… pic.twitter.com/L7htUCcW1t — Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro (@ECU911Austro) January 28, 2026

Labores de limpieza y rehabilitación vial

Ante el cierre total del paso, se articuló el apoyo del GAD de Limón Indanza, que movilizó maquinaria pesada para las tareas de remoción de tierra y escombros. El objetivo primordial de estas acciones es la limpieza del área y la pronta habilitación de la vía para restablecer la conectividad en este tramo crítico.

