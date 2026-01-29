Deslave en Azuay deja un hombre fallecido y su mascota atrapada tras intensas lluvias

Un deslave en Paute, Azuay, sepultó a un hombre de 71 años mientras esperaba un bus junto a su mascota

Un deslave cobró la vida de un adulto mayor y dejó a su mascota herida.

La noche del miércoles 28 de enero de 2026, un deslave en el cantón Paute, provincia del Azuay, dejó como saldo la muerte de un hombre de 71 años. El hecho ocurrió alrededor de las 18:50 en el sector Abdón Calderón, cuando la víctima se encontraba en una parada de bus junto a su mascota.

De acuerdo con el ECU-911 y el Cuerpo de Bomberos de Paute, las intensas lluvias registradas durante la jornada provocaron el desprendimiento de tierra que sepultó al adulto mayor. Cámaras de seguridad de un local cercano captaron el momento en que el cúmulo de tierra cayó de manera súbita sobre la parada.

La mascota del hombre, un perro que lo acompañaba, logró sobrevivir y fue trasladada a una clínica veterinaria para recibir atención. Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Paute movilizaron maquinaria pesada y equipos especializados para atender la emergencia y ejecutar trabajos de remoción y limpieza en el área impactada por el deslave.

Cierres viales por las lluvias en Azuay y el Austro

El deslave en Paute se suma a una serie de emergencias viales que se han registrado en los últimos días. El ECU 911 informó que las precipitaciones intensas entre el 27 y 28 de enero ocasionaron múltiples deslizamientos de tierra y bloqueos en carreteras.

Vía Gualaceo–Plan de Milagro–Limón: cerrada en el sector Cerro Bosco, en Limón Indanza, tras un deslizamiento que dejó vehículos atrapados.

Vía Paute–Guarumales–Méndez: cerrada en el sector de Amaluza por otro deslizamiento de gran magnitud.

Vía Cuenca–Molleturo–El Empalme: afectada por rocas y deslizamientos en varios tramos, con paso restringido en el kilómetro 49 y labores de limpieza en curso.

Vía Riobamba - Cebadas - Macas: afectadaa causa de un deslizamiento de tierra en el sector de Gualiñag.

Se recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales del ECU 911.

Lluvias y temperaturas en Ecuador

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) presentó su Pronóstico Estacional de Precipitación para Sudamérica, con vigencia hasta marzo de 2026. En el caso de Ecuador, el informe señala que existe una mayor probabilidad de lluvias por debajo de lo normal en las regiones Costa y Sierra.

Respecto a las temperaturas máximas, se prevé que estén por encima de lo habitual en la Sierra, cercanas a los valores normales en el sur del país, y por debajo de lo normal en gran parte del territorio nacional.

