La crisis de Emaplayas, reflejada hasta en la falta de pago de sueldos

La Empresa Pública de recolección de basura de Playas reconoce que no tiene recursos. Trabajadores hicieron un plantón

El problema con la insalubridad en General Villamil Playas no da para más. Las calles, como ha venido publicando en EXPRESO, permanecen repletas de desechos, debido a que no hay maquinaria que permita recogerla; y el descontento por parte de los quienes integran Emaplayas, la empresa pública a cargo de la recolección de basura en el cantón, no solo que va en aumento, sino que dio cabida a un plantón este 14 de mayo.

Y es que según denuncian denuncian los trabajadores a EXPRESO, desde hace tres meses Emaplayas dejó de pagarles el sueldo. En total, asegura el personal que pide no ser identificado por temor a que los saquen de sus trabajos, son 83 los afectados. Lizet Macías, jefa de Talento Humano de Emaplayas, lo confirma.

Por esta razón, ellos hicieron un pausa a sus actividades y en las calles exigieron el pago de sus haberes. Con sus carreta y escobas se dirigieron hasta la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), entidad que, según les había asegurado Emaplayas, les adeudaba el monto recaudado por las planillas de luz. "Emaplayas nos dijo que cuando ellos les paguen, nos pagarían entonces a nosotros. Por eso estamos yendo a CNEL para confirmar si es cierto lo que nos dice Hidroplayas, y de ser así, cuándo recibiremos nuestros sueldos", señaló uno de los empleados.

“No podemos más, nuestros hijos no están asistiendo a clases porque no hay para matricularlos", "Ya nadie quiere fiarnos porque no pagamos", fueron apenas algunas de las frases que se leyó en los carteles con los que recorrieron algunas playas del balneario.

Macías dijo que todos los días reciben miles de reclamos por parte de la ciudadanía, pero alegó que no pueden hacer nada por falta de recursos.

Los trabajadores de Emaplayas llegaron con carteles. En total, son 83 los afectados. Néstor Mendoza

A Cnel. llegó la gerente de Emaplayas, Tatiana Pico, quien se reunió con el administrador de Cnel. en Playas, Franklin León, quien le dijo que en horas de la tarde le tendría una respuesta al problema de pago y que en dos días les acreditarán, aunque no todos los valores adeudados.

El valor que le adeudan es por la tasa de recolección de basura que le cobran en las planillas de luz. Pico dijo que desconoce el valor que le deben. "Si La Empresa Eléctrica no cumple, los reclamos se harán en Guayaquil" dijo la funcionaria; aunque algunos trabajadores dijeron que ellos “no darán un escobazo más” si no se cumple lo prometido.

EXPRESÓ pidió una entrevista con el funcionario de Cnel para hablar sobre esta problemática, pero esta no fue concedida.

Pico reconoció que la ciudad está llena de basura y que solo se recogen los desechos sólidos en el centro comercial y turístico y que las rutas de los barrios y recintos están fuera del mapa de limpieza. Que lo poco que se hace es con la colaboración de ciudadanos que prestan sus carros, reconoció.

Los trabajadores llegaron hasta las instalaciones de CNEL en busca de respuestas. Néstor Mendoza

Emplayas apenas cuenta con una volqueta, un remolque y una plataforma, para recoger la basura. Que la empresa sobrevive, dijo, con la tasa de las patentes que paga el comercio, cuyos cobros ya se han cobrado en una gran mayoría.

Por otra parte, el Municipio también les debe 400.000 dólares aproximadamente por el pago de predios que se paga en planillas. “Si nos pagaran todo lo que nos deben, habría para comprar dos recolectores nuevos y repararíamos los dos que están dañados”, dijo Pico.

Josefina Carrión, habitante del barrio Altamira, dijo que Playas ya cumplió más de un año con el problema de basura que nadie resuelve. "El problema se inicio cuando el alcalde de la administración anterior, Dany Mite, perdió las elecciones el 5 de febrero de 2023, y dejó abandonado al pueblo. Luego el 14 de mayo se posesionó Gabriel Balladares como alcalde, que no ha podido solucionar en un año el problema de la basura", sentenció.

