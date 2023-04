Mientras los moradores de la ciudadela 25 de Julio, ubicada a 2 kilómetros del casco central de Playas, se oponen a que el único recolector que no está dañado siga depositando la basura en el relleno sanitario que está en ese sector, la basura se acumula en el centro y los barrios del norte y sur del balneario.

El basural que ‘engorda’ al pie del relleno sanitario de Durán Leer más

El problema se debe a que el recolector no entra al sitio porque el terreno está lodoso y con pozas de agua. Frente a esta situación, la basura la deja en la vía que conduce al mal llamado relleno sanitario, que en realidad es solo es un botadero a cielo abierto, como meses atrás denunció EXPRESO.

Viviendo entre ratas y basura en el botadero municipal de Playas https://t.co/NFK1bMAuKA — Johanna Izurieta💜 (@JohannaIzurieta) July 19, 2022

La basura ocupa unos 300 metros de extensión de la vía lodosa, que impide el paso de la gente que tiene sus casas en los límites del botadero.

“Lo que se ha impedido es que el recolector siga dejando tirada la basura fuera del relleno y la arroje en la vía. Por eso la hemos cerrado, para que no se contamine la ciudadela, a pesar de que ya hay muchos niños enfermos por esta causa”, señaló René Mendoza, habitante del lugar.

En lugar de asfaltar la vía hacia el relleno sanitario, la han llenado de basura y ratas.

René Mendoza,

ciudadano

Un reciclador desaparece en alud de basura Leer más

“Con la basura dentro y fuera de su lugar, los malos olores, las moscas y los roedores llenan nuestras casas. Ahora para comer debemos hacerlo dentro de los toldos”, se quejó la habitante Petita Torres, quien dijo que el pasado 18 de abril funcionarios de Emaplayas EP iban a retirar los desechos, pero nunca llegaron.

Mientras, en la ciudad la basura se acumula, y no porque no permitan botarla en el relleno sanitario. La razón es otra: tres de los cuatros recolectores y una volqueta están dañados desde hace varios días. La situación se agravó el 18 de abril, cuando ya no hubo recolección y solo personal de aseo de las calles barría las aceras y depositaba la basura en sacos. Hasta el cierre de esta edición, la situación no ha cambiado.

Así permanece la avenida Zenón Macías, en el balneario. Néstor Mendoza

Miguel Guaranda, quien tiene un comedor en las avenidas Pedro Menéndez Gilbert y 3 de Septiembre, dice que sus clientes se han ausentado porque frente a su local hay un cerro de basura, lo que provoca que las moscas invadan su negocio.

Hecho. En julio de 2022, EXPRESO publicó sobre el colapso del relleno sanitario. Desde entonces la situación se ha agravado y ahora la basura es botada fuera de la estructura.



Pedro Borbor, también afectado, lamenta la deprimente imagen que presenta Playas. “Hay basura por todos lados y calles con huecos. No hay avenida, calle, ni barrio que se salve de la contaminación e insalubridad. Ojalá no nos caiga otra epidemia”, expresó con enojo Borbor.

Ya no solo es la 25 de Julio que está llena de basura, es todo el cantón. Hemos retrocedido tanto. Qué pena.

Carlos Medina,

ciudadano

Playas: Un alza arbitraria del pasaje en las mototaxis genera malestar Leer más

En un recorrido que hizo EXPRESO por toda la población, encontró tres recolectores dañados y una volqueta llenos de basura afuera del estadio municipal, frente a las bombas de expulsión del alcantarillado sanitario, en total abandono.

Uno de los tres recolectores que permanecen dañados en el balneario. Néstor Mendoza

Pocos turistas llegaron este viernes a las playas de Esmeraldas Leer más

EXPRESO buscó en las oficinas de Emaplayas EP al gerente de la entidad, pero se informó que había un cambio en la gerencia y que el nuevo titular es Emilio Vera, “que se encontraba en Guayaquil”.

Este Diario solicitó su número de celular y lo llamó para saber qué solución daría al problema y cuándo serían reparadas las unidades, pero no contestó hasta la publicación de este reportaje.

“Estamos inundados de basura y nadie responde. Nos cobran por la recolección y no hay plata para reparar los carros, peor para mejorar el relleno sanitario. Este problema es eterno”, sentenció Borbor.