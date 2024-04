La basura, el mal que Playas no supera

En algunos sitios, el recolector no pasa desde hace dos semanas. Municipio admite que no hay equipo ni dinero para trabajar

Desechos. Desde 2021 el Municipio le adeuda dinero a Emaplayas EP. Desde entonces, no se compran herramientas ni equipos para que exista un debido proyecto de limpieza.

La basura está por todas partes: en la zona turística y comercial de Playas, en los barrios y hasta en las vías de acceso al cantón. Es un mal que el territorio viene arrastrando desde administraciones pasadas y que ha logrado, apenas por un tiempo, tener soluciones parche. Al menos así lo creen ciudadanos como Demetrio Escalante, residente del barrio Guayaquil, uno de los afectados por la falta de recolección de basura.

En este sector, a decir de sus habitantes, el carro recolector no ha pasado desde hace ya dos semanas, por lo que las familias optan por quemar sus desechos.

“Emaplayas EP, empresa encargada de la limpieza, nos pide que saquemos la basura cuando pase el recolector y no antes, pero el carro nunca pasa y nos vemos en la obligación de botarla en las esquinas, porque tampoco la podemos tener en nuestras casas. Hemos intentado hacerlo cuando pasa el vehículo, pero resulta imposible. Nos hemos llenado de ratas y moscas. Vivimos en una insalubridad total”, sostuvo Tania Chalén, habitante del barrio Sol y Mar, quien ya no sabe qué hacer para evitar que la fetidez ingrese a su casa.

Un funcionario de Emaplayas EP, que pidió la reserva de su nombre, dijo que cuando empezó la nueva administración municipal, en mayo del año pasado, se encontraron con un solo recolector, una volqueta y un remolque, y la población con la basura por todas partes.

Frente a esta situación, al inicio de su gestión el alcalde Gabriel Balladares alquiló volquetas e hizo mingas de limpieza. El Municipio, como en su momento lo contó EXPRESO, enterró además la basura del relleno sanitario, que estaba ya desbordada, y el problema daba luces de que iba a mejorar. Sin embargo, con el pasar del tiempo se ha reactivado. Y peor aún, se ha intensificado.

Tatiana Pico Zamora, gerente de Emaplayas EP, reconoció ante EXPRESO que la ciudad está llena de basura por la falta de carros recolectores . “Es verdad, solo contamos con una volqueta, un recolector y un remolque que trabajan en dos turnos, pero que no son suficientes para recoger los desechos sólidos en todo el cantón y recintos como Data de Villamil, San Antonio y Engabao. Por eso hasta en camionetas se la recoge. Nos estamos ayudando con esos vehículos”, dijo la funcionaria.

La falta de recursos, a decir de Pico, ha hecho que se llegue a esta situación, que se refleja en la deuda que mantiene el Municipio con la empresa, que es de $ 357.917 por la recaudación de la tasa por tratamiento y disposición final de la basura, pagada por los propietarios de los predios. La funcionaria hace énfasis en que ese dinero debe ser transferido mes a mes por la Unidad de Gestión Financiera del Cabildo, pero no lo ha hecho desde 2021. “Si tuviéramos estos valores, podríamos adquirir a crédito hasta cuatro recolectores, que es lo que necesita Playas”, sentenció.

Recolección. Hasta en camionetas alquiladas o con ayuda de pequeños tractores, en Playas se recoge la basura. La ciudadanía se queja de vivir bajo esas circunstancias ya varios años. Néstor Mendoza

Balladares, quien realizó una minga de limpieza con funcionarios del Municipio, HidroPlayas y Emaplayas el 5 de abril, para en algo aplacar el problema, explica que no ha transferido las recaudaciones porque ha tenido que pagar deudas que dejo la anterior administración.

“Sin embargo, vamos ayudar a Emaplayas con la compra de dos a tres volquetas y adquiriremos asimismo dos recolectores. Por lo pronto estamos realizando estas mingas, que van a continuar hasta que la ciudad quede limpia, para lo cual se han alquilado 10 volquetas para recoger la basura”, indicó el primer edil, sin precisar cuándo compraría los vehículos o se igualaría en la deuda con la empresa a cargo del aseo.

Pero para los ciudadanos, lo dicho por Balladares responde solo a promesas que “jamás serán cumplidas”.

“No hay alcalde que use como excusa no hacer obras porque el anterior alcalde dejó el Municipio en ruinas. Es el cuento de siempre. Aprendan a distribuir, a coordinar y priorizar obras entonces. Ahí está Balladares gastando plata en un coliseo que nadie le pidió y que hasta tapa la vista al mar. El problema aquí está en que se hace lo que les conviene a determinadas personas. Ya verán cómo Playas pasa a ser el balneario de la basura. Qué pena. Y qué coraje me da escuchar al alcalde decir que ‘va a ayudar’. Por Dios, es su deber y obligación”, manifestó Douglas Yánez, guayaquileño que tiene una casa vacacional en el lugar.

Para ciudadanos como Pablo Veintimilla, las mingas son una solución “parche” que no reduce en lo más “ínfimo” el problema.

