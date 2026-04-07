Félix Wong incrementó su patrimonio en 248 % en tres años

Publicado por Flor Layedra Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Arturo Félix Wong es un empresario ecuatoriano que incursionó en la función pública durante el actual Gobierno. Inició su gestión el 24 de noviembre de 2023 como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.

Posteriormente, ocupó cargos en el Ministerio de Gobierno y en la Embajada de Ecuador en Colombia, donde se desempeñó como consejero. Desde el 20 de enero de 2025 ejerce como embajador en ese país.

En tres años, Arturo Félix Wong, actual embajador de Ecuador en Colombia, incrementó su patrimonio en aproximadamente un 248 %. Las declaraciones patrimoniales publicadas en el portal de la Contraloría General del Estado evidencian este crecimiento.

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Félix Wong ingresó al sector público, como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, el 24 de noviembre de 2023. Asumió el cargo un día después de que Daniel Noboa recibiera la banda presidencial.

En esa fecha, el también empresario registró un patrimonio de $ 45.109,11. Del total, $ 5.101,11 permanecían en el sistema bancario:

El 98,02 % ($ 5.000) en entidades de Estados Unidos y

El restante ($ 101,11) en Ecuador.

También registró acciones valoradas en $ 8. El resto correspondía a menaje de casa, valorado en $ 40.000. Además, no registró deudas.

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Variaciones tras su salida de la Presidencia

En menos de un año, al finalizar su periodo como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, el 16 de agosto de 2024, su patrimonio ascendió a $ 97.508. De ese total:

$ 39.500 estaban en la banca ecuatoriana y

$ 8.000 en la estadounidense.

Mantiene las acciones valoradas en $ 8. El resto correspondía a menaje de casa, valorado en $ 50.000. Tampoco, no registró deudas.

Con esta misma declaración ingresó al Ministerio de Gobierno un día después de renunciar al cargo anterior. Al dejar esa cartera de Estado, el 11 de noviembre de 2024, su patrimonio descendió a $ 70.308.

Los valores de menaje de casa, las acciones y los fondos en Estados Unidos se mantuvieron, pero no los de la banca ecuatoriana. En ese sector registró un saldo de $ 12.300.

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Paso por la Embajada y nuevos ahorros

Funcionario en Colombia

Luego, entre el 12 de noviembre de 2024 y el 8 de enero de 2025, Félix Wong ejerció como consejero de la Embajada de Ecuador en Colombia. Durante ese periodo, el funcionario acumuló un patrimonio de $ 83.008.

Salto patrimonial como embajador

Los valores de menaje de casa, los fondos en la banca estadounidense y las acciones se mantuvieron, pero incrementó sus ahorros en la banca ecuatoriana. El saldo pasó de $ 12.300 a $ 25.000.

Sin embargo, su patrimonio creció de forma exponencial tras su nombramiento como embajador de Ecuador en Colombia. Asumió esa función el 20 de enero de 2025.

De acuerdo con su última declaración patrimonial, su patrimonio supera los $ 157.008. No registró deudas ni ha consignado su última declaración del impuesto a la renta.

El incremento de su patrimonio se concentra en:

El mobiliario de su residencia en Colombia, valorado en $ 7.000.

También en un automóvil adquirido, el 4 de enero de 2025, por $ 55.000.

Además, registra aumentos en la banca nacional e internacional. Al inicio de su gestión, Félix Wong registró $ 33.000 en el sistema financiero, pero ahora reporta $ 45.000.

De ese total, $ 8.000 se mantienen en la banca estadounidense, monto que no ha variado desde agosto de 2024.

En la banca ecuatoriana, en cambio, su saldo descendió a $ 9.500.

Por otro lado, registra cuentas en Colombia.

En una reporta $ 20.000, en dólares, y

En otra $ 7.500, en pesos.