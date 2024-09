Analista interrumpido en vivo por ministro de Gobierno se pronuncia tras incidente

El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, interrumpió enérgicamente una entrevista en Radio La Poderosa el viernes 13 de septiembre de 2024. Durante su intervención, respondió a un analista en energía que estaba comentando las dificultades que enfrentan las barcazas contratadas para anclarse en Las Esclusas, Guayaquil, y producir energía.

Reacción de Darío Dávalos en redes sociales

Frente a la situación, Darío Dávalos, quien estaba siendo entrevistado, recurrió a su cuenta de X para hacer una declaración. Explicó que mientras discutía con el periodista Oswaldo Morocho los problemas que enfrentaba la barcaza en Las Esclusas, el ministro intervino por teléfono "con su particular estilo".

La Asamblea exhorta a Noboa a remover a Eduardo Peña de la Presidencia del IESS Leer más

En medio de sus reclamaciones, Wong admitió que hubo problemas que causaron retrasos en la operación de la barcaza Emre Bey, de la empresa turca Karpowership. A pesar de ello, subrayó que la barcaza “ya está generando” energía y “está produciendo 102 megavatios (MW)”.

Arturo Félix Wong impact´ó al entrevistador y a los panelistas al intervenir por teléfono durante la transmisión en vivo. Una vez se identificó, expuso: "Ahí estas entrevistando a alguien que está mintiendo. Yo soy el ministro de Gobierno (...) ¡Hasta cuándo siguen con estas mentiras, burlándose del Ecuador! Quiero entender cuál es la razón para que puedan, al aire, mentirle al país".

Te invitamos a leer | Noboa: "les estorba cada logro porque desbaratamos sus negocios ilegales"

Mi comentario sobre el exabrupto del Ministro de Gobierno hoy en radio @LaPoderosaEc



Esta mañana, mientras conversábamos con @OswaldoMorocho1 sobre los inconvenientes presentados en la operación de la barcaza en Las Esclusas, Guayaquil, por no poder anclar, el Ministro de… https://t.co/3XDy5Abt1C pic.twitter.com/aNFIIX6WkD — Darío Dávalos (@dario_Davalos40) September 13, 2024

Después de que Wong terminó de hablar, el analista Darío Dávalos intentó responder, aclarando que él no había afirmado que la barcaza turca no producía energía. Sin embargo, el ministro lo interrumpió, mostrando molestia y exigiendo que se dejara de difundir falsedades.

Como Dávalos no pudo pronunciarse frente al ministro, lo hizo en X, donde enfatizo: "Entiendo que el ministro tenga mucha presión por la situación. Sin embargo, los exabruptos no son buenos consejeros cuando primero es necesario escuchar. Y eso le sugiero al ministro, antes de haber asegurado que miento".

Daniel Noboa veta el proyecto de ley sobre incendios: razones y consecuencias Leer más

"En febrero de este año, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) advirtió a Celec de un peligro de navegación en Las Esclusas por la presencia de embarcaciones abandonadas", escribió el analista, quien también indicó que "la información técnica de la Dirnea no debería pasar desapercibida, en especial cuando Celec hace un nuevo concurso para contratar otras barcazas y ha sugerido nuevamente ubicarlas en dicho sitio".

Dávalos culminó su mensaje en X indicando que "cuando lleguen las nuevas barcazas sin haber atendido las observaciones de la Dirnea y tampoco los problemas de anclaje por los que ha atravesado la barcaza de Karpowership, estos se repetirán nuevamente".

El ministro se disculpó tras su intervención

En tanto que, cuando Félix Wong culminó su declaración se disculpó por su tono. Explicó: “Estamos trabajando por el país. Le mando un abrazo a toda la gente que me escucha y pido disculpas si a veces me exalto, pero no puedo seguir permitiendo que al aire y en vivo pasen estas cosas”.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.