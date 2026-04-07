Una nueva plataforma de pagos digitales para las pequeñas y medianas empresas de Ecuador

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

La plataforma de pagos digitales Deuna presentó oficialmente su nueva aplicación Deuna Negocios, una herramienta diseñada para que comercios y pequeñas y medianas empresas (pymes) gestionen sus operaciones diarias desde un solo lugar.

La app integra:funciones de cobro, administración y servicios financieros en una sola interfaz, con el propósito de simplificar la operación cotidiana de los negocios.

La solución permite a los negocios:

recibir pagos mediante código QR,

gestionar cajas y cierres de jornada,

administrar equipos de venta con roles y perfiles diferenciados,

consultar reportes de ventas y movimientos,

realizar transferencias y recargas.

Incluso cuenta con una modalidad offline que garantiza la operación cuando la conectividad es limitada, un factor relevante en zonas rurales o con cobertura de internet intermitente.

Deuna nació en Ecuador en 2020 como una aplicación de pagos digitales. Desde entonces ha logrado conectar a más de seis millones de usuarios y más de 620.000 comercios en el país. Actualmente, más de 35.000 negocios a escala nacional ya utilizan la nueva app de manera activa.

Otras alternativas del mercado

En el mercado ecuatoriano, esta evolución tecnológica cuenta con múltiples actores que buscan digitalizar a las pymes; los negocios tienen a su disposición alternativas robustas como PayPhone, pionera local en popularizar los cobros mediante teléfonos móviles, billeteras digitales en fuerte crecimiento como peiGo, y soluciones corporativas ampliamente establecidas como Datalink de Datafast o la pasarela Kushki. En conjunto, la presencia de estas opciones evidencia que la democratización del cobro digital ha dejado de ser una innovación exclusiva para convertirse en la norma que define el futuro de las ventas diarias.

¿Cómo nació Deuna Negocios y por qué apunta a los comercios?



Ese crecimiento le ha permitido a la compañía trabajar de cerca con miles de establecimientos y comprender cómo operan en su día a día, cuáles son sus principales dificultades y qué herramientas necesitan para vender más.

A partir de esa experiencia se desarrolló Deuna Negocios, con el objetivo de centralizar procesos clave como cobros digitales, control de ventas y administración de vendedores en una sola plataforma.

¿Cómo funciona el cobro con tarjeta desde el celular?



Una de las innovaciones más relevantes de la app es la posibilidad de aceptar pagos con tarjetas de débito y crédito directamente desde el celular, sin necesidad de datáfonos ni dispositivos adicionales.

Esto significa que cualquier comercio puede convertir su teléfono móvil en un punto de cobro, lo que amplía las opciones de pago disponibles para los clientes y evita la pérdida de ventas cuando un consumidor prefiere pagar con tarjeta.

La aplicación está disponible para dispositivos Android e iOS, y puede descargarse de forma gratuita desde Google Play y App Store.

Esta accesibilidad busca facilitar la adopción por parte de negocios de todos los tamaños y en cualquier punto del territorio nacional.

¿Qué es Deuna Veci y cómo beneficia a los comercios?



Otra funcionalidad destacada es Deuna Veci, que permite a los comercios convertirse en corresponsales no bancarios dentro de su comunidad.

A través de esta opción, los establecimientos pueden ofrecer depósitos de efectivo desde $1 hasta $500 sin costo alguno, así como retiros de efectivo en el mismo rango.

Las transacciones se confirman de manera inmediata tanto para el comercio como para el cliente.

Este modelo permite a los comercios generar nuevas fuentes de ingreso y atraer mayor tráfico a sus locales al ampliar los servicios que ofrecen.

La red Deuna Veci ya cuenta con más de 5.000 locales aliados en todo el país y la compañía proyecta expandir progresivamente esa cobertura durante los próximos meses.

¿Qué busca Deuna con la digitalización de los negocios en Ecuador?



Felipe Duclos, CEO de Deuna, explicó que la app responde a necesidades reales de los comercios ecuatorianos.

Según el directivo, el objetivo es que los negocios puedan vender más, organizar mejor su operación y ofrecer más opciones de pago a sus clientes desde una sola aplicación.

Para la compañía, la digitalización de los negocios representa una oportunidad estratégica para mejorar su competitividad en un entorno donde los medios de pago digitales continúan ganando relevancia.

Con Deuna Negocios, la empresa apuesta por consolidar un ecosistema que conecte a comercios con herramientas tecnológicas accesibles y adaptadas a la realidad del mercado ecuatoriano.

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