Yilda Banchón ya es uno de los nombres más importantes de los medios digitales en Ecuador. Ella acumula más de cuatro millones y medio de seguidores en todas sus redes sociales y el número sigue subiendo. Es que su dulzura, carisma y talento han hecho que se gane el corazón del público más joven, que ve en ella a esa artista perfecta para identificarse.

En Ecuador a Yilda se la conoce desde su infancia, cuando fue participante de Pequeños gigantes, que transmitió Gamavisión. Está a pocos días de cumplir los 20 y su música y estilo han dejado de lado lo infantil, un cambio necesario y coherente con su crecimiento y su público. Ahora llega Bye, bye, su más reciente promocional, con el que también incursiona en la composición.

EXPRESIONES tuvo una plática con la también actriz, quien estuvo de paso por Miami para seguir probando suerte en el extranjero.

Salma Hayek llora al recordar cómo se sintió al lucir el traje de superheroína en Eternals Leer más

¿Cómo ha sido este proceso hasta llegar a Bye, bye, que muestra su lado más maduro?

Es un plus para mi carrera. Es la primera vez que formo parte de la composición, que es algo que siempre quise hacer. Esto es parte de mi crecimiento y el primer paso de lo que se viene para mí. He estado en varias áreas, actuación, modelaje y como presentadora, pero la música siempre es lo primordial para mí.

¿De dónde nace la historia de la canción?

El tema es de desamor, pero no es algo que me haya pasado a mí. Esto nace de las experiencias que me han contado mis amigas, quienes han tenido muchas anécdotas. Y como a todas les pasaba lo mismo, decidí hacer este tema para ellas y para todas las chicas que pasan por estas situaciones. Toño Navarrete es el coautor.

Dulce María regresa al origen para sanar Leer más

¿Yilda podría estar equivocándose al estudiar leyes y debería inclinarse por la psicología?

¡Te lo juro! Yo también le he dicho eso a mi mamá (risas). Me encanta escuchar a la gente y dar consejos.

¿Cómo surge la inspiración para sus letras?

La mayoría de canciones que escribo las hago en la madrugada. A esa hora siempre me llega la inspiración. A las cuatro de la mañana me acompaña mi guitarra y mi libreta, que no tiene líneas porque escribo de forma desordenada, con muchas ideas. Y grabo todo con mi teléfono para que no se me olvide la melodía. En su mayoría, son canciones de amor.

¿Qué dijeron sus amigas de Bye, bye?

No me han dicho mucho al respecto, solo que sí se sienten identificadas. Ellas la han compartido en sus historias de Instagram y la han usado como indirecta.

Cosplay: Jugar a ser tu personaje favorito Leer más

El futuro de Yilda

El entusiasmo por su carrera musical trae canciones nuevas y, aunque no están grabadas, ya las tiene listas para volver al estudio. Por el momento se centra en Bye, bye, tema al que quiere darle la mayor vida posible. Esta semana empieza una gira de medios por Quito y Cuenca para que todo Ecuador conozca la canción.

Aunque siempre ha estado de forma independiente, con el apoyo de sus padres, confirma a EXPRESIONES que en su reciente paso por Miami tuvo acercamientos con Universal Music. “No está nada cerrado ni es algo concreto, pero hay un buen acercamiento con parte de un equipo de esta disquera. Obviamente la internacionalización es un sueño”.

Yilda está dispuesta a dar el paso cuando sea posible. “Si me dicen ahora que me cambie a vivir a Miami, lo hago. Es una oportunidad increíble”. La cantante admite que son las plataformas digitales las que le han dado la vitrina para darse a conocer a un público más amplio. “Todo lo que he hecho, sea en medios tradicionales o redes, es un plus para mí”, asegura. Ella también recalca la influencia que ha tenido TikTok en sus temas.

“Es la app en la que estoy siempre. Allí están mis canciones y ya tengo un apartado, como página principal, para que vean mis temas al entrar al perfil. Es un medio muy fuerte para sostener este proyecto. Ya tengo cuatro millones aquí y ahora voy por mi primer millón en Instagram”.

Silvana Estrada: “Las buenas canciones no necesitan disquera” Leer más

Frente a las cámaras, pero sin dramas

Yilda ha crecido entre cámaras y reality shows, pero ha logrado algo difícil: salir airosa sin escándalos mediáticos. El último programa en el que participó fue Soy el mejor, de TC Televisión, y aunque compartía su entorno con María Fernanda Ríos, Fercho Gómez, Don Day y Samantha Grey, nombres que siempre tienen chismecitos frescos, Yilda se ha mantenido al margen. Ella cree que es por su forma de actuar con sus amigos y compañeros. “Yo me enfoco en aquello a lo que voy y no me importan mucho las cosas de mi alrededor. No presto atención a las polémicas y no tendría con quién hacerlo, porque el respeto lo mantengo con todos. Y claro que volvería a un reality, pero yo me enfoco en mi participación. En Soy el mejor había que mostrar el talento y la verdad aprendí muchas cosas para mi carrera, conocí muchos géneros y ahora soy un poco mejor en la danza”. La chica de los rizos más famosos del Ecuador culmina la entrevista con esta frase: “Yo soy súper relajada, súper ‘chill’. Si a algo le digo ‘bye, bye’ es a las malas vibras. No acepto nada”.